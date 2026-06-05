Bộ Y tế: Đẩy mạnh tiến độ để các liệt sỹ trở về đúng tên tuổi, đúng quê hương

Ngày 5/6, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn - Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia chủ trì cuộc họp đôn đốc tiến độ triển khai các nhiệm vụ trong "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" và sơ kết kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Cuộc họp diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến nối điểm cầu Bộ Y tế với các điểm cầu Sở Y tế, chuyên gia.

4 đơn vị triển khai được công tác giám định ADN

Thông tin tại cuộc họp cho thấy "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ" tập trung vào ba nhóm nhiệm vụ: Rà soát, chuẩn hóa dữ liệu; đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập trong và ngoài nước; tăng cường giám định ADN, kết nối ngân hàng gen thân nhân với dữ liệu hài cốt liệt sỹ.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Bộ Y tế đã chủ động triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng. Bộ đã ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN; hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, địa phương phối hợp xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện; tham gia hoàn thiện cơ chế, chính sách và quy trình chuyên môn liên quan.

Hiện nay, trên toàn quốc có 4 đơn vị triển khai được công tác giám định ADN bao gồm: Viện Pháp y Quốc gia, Trung tâm Pháp y tỉnh/ thành phố (Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thái Nguyên), với năng lực dự kiến khoảng 6.700 mẫu/năm. Viện Pháp y Quốc gia giữ vai trò đầu mối tổ chức thực hiện nhiệm vụ đã chuẩn bị nhân lực, trang thiết bị và kế hoạch triển khai sẵn sàng tổ chức giám định khi nhận được yêu cầu/trưng cầu của cơ quan có thẩm quyền, đồng thời tổ chức tập huấn chuyên môn cho các lực lượng tham gia.

Báo cáo tiến độ, hiện trạng thực thi nhiệm vụ, đại diện các đơn vị đều khẳng định, đây là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc. Đối với các địa phương, đơn vị tham gia chiến dịch đều nhắc nhớ, công tác lấy mẫu, bảo quản, giám định ADN hài cốt liệt sỹ không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là trách nhiệm tri ân, góp phần đưa các anh hùng liệt sỹ trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.

Vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc

Tại cuộc họp, các đại biểu cũng cho hay quá trình triển khai vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Trang thiết bị chuyên dụng còn thiếu và chưa đồng bộ; nhân lực chuyên sâu còn hạn chế; kinh phí chưa được phân bổ kịp thời; các quy trình kỹ thuật cần tiếp tục hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu giám định với độ chính xác cao.

Trong 6 tháng cuối năm 2026, Bộ Y tế sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ theo kế hoạch, tăng cường năng lực giám định ADN, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, hoàn thiện quy trình chuyên môn. Bộ Y tế đồng thời phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương nhằm bảo đảm tiến độ và chất lượng của Chiến dịch.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn khẳng định, Chiến dịch đang bước vào giai đoạn tăng tốc, với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành và địa phương trên cả nước. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà là mệnh lệnh tri ân, nhân văn sâu sắc, là sứ mệnh thiêng liêng của cả dân tộc, là hành động thiết thực thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", góp phần tri ân các anh hùng liệt sỹ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và nhân dân cả nước.

Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh việc xác định danh tính hài cốt liệt sỹ là nhiệm vụ đặc thù, đòi hỏi yêu cầu cao về chuyên môn, kiểm soát chất lượng và tính chính xác tuyệt đối. Yêu cầu đặt ra vừa khẩn trương, vừa chắc chắn, vừa bám sát tiến độ chung của Chiến dịch, vừa tuyệt đối bảo đảm chuẩn mực chuyên môn. Nhanh là cần thiết, nhưng đúng mới là yêu cầu cao nhất trong công tác giám định ADN.

Bộ Y tế được giao các trách nhiệm chuyên môn then chốt như lấy mẫu, giám định ADN và xây dựng quy trình kỹ thuật chuẩn xác, để đảm bảo hiệu quả.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn yêu cầu Cục Quản lý khám chữa bệnh phối hợp với các đơn vị liên quan phân công rõ người, rõ việc và lập bảng biểu theo dõi sát sao thời hạn hoàn thành. Đồng thời, các đơn vị, địa phương cần chủ động rà soát, cập nhật các hướng dẫn chuyên môn và phối hợp nhịp nhàng với Bộ Quốc phòng.

"Tinh thần chung là nỗ lực tối đa để đưa các anh hùng liệt sỹ trở về với đúng tên tuổi và quê hương một cách nhanh chóng nhưng phải tuyệt đối chính xác," Thứ trưởng Trần Văn Thuấn nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị tập trung rà soát tiến độ triển khai, làm rõ những khó khăn, vướng mắc về nhân lực, trang thiết bị, kinh phí và quy trình; đề xuất giải pháp cụ thể, đồng thời đẩy mạnh tiến độ thực hiện trong thời gian tới, với yêu cầu vừa khẩn trương, vừa khoa học, chặt chẽ nhằm tạo chuyển biến thực chất trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ./.

An táng 16 hài cốt liệt sỹ, quân tình nguyện Việt Nam hy sinh ở Lào và Campuchia Mỗi hài cốt liệt sỹ được tìm thấy không chỉ là kết quả của sự nỗ lực, trách nhiệm và nghĩa tình, mà còn là biểu tượng của lòng biết ơn, của tình đồng chí, đồng đội và giá trị nhân văn sâu sắc.