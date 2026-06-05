Thành phố Đồng Nai sẽ gắn “sao” “chính quyền thân thiện”

Đơn vị được công nhận đạt chuẩn “Chính quyền thân thiện” sẽ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định công nhận và được gắn biển hiệu “Chính quyền thân thiện” tại trung tâm phục vụ hành chính công.

Các đơn vị được công nhận đạt chuẩn “Chính quyền thân thiện” ở mức từ 1 đến 3 sao tiếp tục đăng ký để được công nhận ở mức cao hơn.

Đây là một trong những nội dung thuộc kế hoạch số 60/KH-UBND của Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai, ban hành ngày 4/6 về việc triển khai thực hiện đánh giá và công nhận xã, phường đạt chuẩn “Chính quyền thân thiện” giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn thành phố.

Kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, đổi mới phong cách phục vụ của chính quyền cơ sở, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo chất lượng hoạt động.

Cùng đó, kế hoạch nhằm nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, nhận thức của cán bộ, công chức cấp xã, nhất là nâng cao đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm và phong cách phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức; tạo được sự hài lòng của tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ giải quyết công việc hành chính; nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn thành phố, góp phần đổi mới lề lối làm việc của chính quyền từ “mệnh lệnh hành chính” sang “phục vụ, hướng dẫn, vận động, thuyết phục,” xây dựng phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân,” lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

“Việc xây dựng chính quyền thân thiện, nhằm tạo tâm lý thoải mái, cởi mở hơn trong giao tiếp, ứng xử, phối hợp tốt hơn trong giải quyết công việc giữa người dân với cán bộ, công chức, tạo nên sự khác biệt so với trước đây. Người dân có điều kiện thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia đóng góp ý kiến, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương,” Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai khẳng định.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai, nâng cao chất lượng phục vụ nhu cầu người dân. (Ảnh: K GỬIH/TTXVN)

Theo Ủy ban Nhân dân thành phố, việc thực hiện đánh giá và công nhận “Chính quyền thân thiện” được thực hiện hằng năm bảo đảm khách quan, tiết kiệm và hiệu quả.

Các đơn vị hành chính trên địa bàn thành phố sẽ tổ chức triển khai và hướng dẫn cán bộ, công chức ký cam kết thực hiện và làm theo khẩu hiệu “4 xin,” “4 luôn,” “5 không.”

Cụ thể: "4 xin" (xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép); "4 luôn" (luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ); "5 không" (không cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà; không quan liêu, vô cảm, vô trách nhiệm; không tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm; không xu nịnh, chạy chọt, gian dối; không lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ).

Những khẩu hiệu này được đặt tại cổng, trong khuôn viên trụ sở Ủy ban Nhân dân cấp xã.

Việc đánh giá và công nhận “chính quyền thân thiện” được thành phố dựa trên các tiêu chí về minh bạch; môi trường công sở văn minh, thân thiện; cán bộ thân thiện, vì nhân dân phục vụ, thực hiện tốt “nụ cười công sở,” tiếp đón niềm nở, hướng dẫn tận tình...

Người đứng đầu chính quyền phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện quy định, chuẩn mực về đạo đức, lối sống, tác phong công tác của người cán bộ, đảng viên, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả các quy chế, quy định về thực hiện đạo đức công vụ đối với đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên thuộc chính quyền quản lý.

Sở Nội vụ là cơ quan thường trực, chủ trì tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố triển khai kế hoạch; hằng năm ban hành hoặc tham mưu ban hành văn bản hướng dẫn đăng ký, tự đánh giá, lập hồ sơ, khảo sát, thẩm định và công nhận xã, phường đạt chuẩn “Chính quyền thân thiện;” tổng hợp kết quả, trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định công nhận, công bố và gắn biển hiệu theo quy định.

Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, hằng năm các xã, phường đăng ký đánh giá đạt chuẩn “Chính quyền thân thiện.”

Thời gian đăng ký hoàn thành trước ngày 15/2 hằng năm. Riêng năm 2026, hoàn thành trước ngày 10/6/2026.

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