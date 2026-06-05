Cảnh báo mưa dông ở Hà Nội và cục bộ mưa to ở vùng núi Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và ra đa thời tiết phát hiện thấy, vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa rào và dông cho khu vực các xã Yên Xuân, Hòa Lạc... thuộc thành phố Hà Nội.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, từ khoảng 19 giờ 15 phút đến 21 giờ 15 phút, vùng mây này tiếp tục gây mưa cho các phường, xã trên, sau đó di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc gây mưa dông cho các phường, xã khác và có khả năng ảnh hưởng đến khu vực nội thành Hà Nội.

Cùng với đó, trong đêm 5/6, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

"Các khu vực nêu trên đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1," Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Hữu Thành lưu ý.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Thông tin cảnh báo dông sét; cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: http://hymetnet.gov.vn/radar/ và https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Ngoài ra, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, từ khoảng 19 giờ 40 phút đến 23 giờ 40 phút ngày 5/6 khu vực tỉnh Sơn La có mưa với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 50mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại tỉnh Sơn La, đặc biệt tại các xã, phường: Đoàn Kết, Mộc Châu, Thảo Nguyên, Vân Sơn, Song Khủa, Tân Yên, Tô Múa, Vân Hồ, Yên Sơn.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó./.

Mưa lớn xối xả đổ xuống vùng núi Bắc Bộ, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở Đêm ngày 5/6, khu vực vùng núi Bắc Bộ sẽ tiếp tục đối mặt với nguy cơ lũ quét và sạt lở đất do mưa lớn cục bộ có nơi vượt ngưỡng 100mm dưới tác động của rãnh áp thấp.