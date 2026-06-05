Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông phạm vi nút giao La Thành-Nguyễn Chí Thanh

Ngày 5/6, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, nhằm phục vụ thi công dự án Đầu tư xây dựng đường sắt đô thị tuyến số 5 (Văn Cao-Ngọc Khánh-Láng-Hòa Lạc), Sở Xây dựng Hà Nội thực hiện điều chỉnh tổ chức giao thông nút giao La Thành-Nguyễn Chí Thanh và khu vực lân cận thuộc địa bàn các phường Giảng Võ, phường Láng (Hà Nội).

Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 7/6 cho đến khi có thông báo thay thế.

Cụ thể, nội dung điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút giao La Thành-Nguyễn Chí Thanh như sau: Cấm các phương tiện xe ôtô quay đầu (cả 2 chiều) tại điểm mở dải phân cách giữa trên đường Nguyễn Chí Thanh (đối diện cổng phụ Đài Truyền hình Việt Nam); Cấm xe tải và xe khách quay đầu tại điểm mở dải phân cách trên đường Nguyễn Chí Thanh để đi La Thành (trước cổng chính Đài Truyền hình Việt Nam số 43 Nguyễn Chí Thanh), các phương tiện xe tải và xe khách có nhu cầu quay đầu đi La Thành quay đầu tại điểm mở lân cận.

Để phương án tổ chức giao thông đạt hiệu quả, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Ban Quản lý dự án Đường sắt đô thị thành phố Hà Nội chủ động phối hợp với Ủy ban Nhân dân các phường trong phạm vi dự án tổ chức tuyên truyền đến nhân dân khu vực chịu sự ảnh hưởng do thi công dự án, đặc biệt là nhân dân khu vực rào chắn ga S3, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để chủ động có kế hoạch và đi lại phù hợp.

Cùng đó, Ban xây dựng kế hoạch và phương án triển khai rào chắn thi công các giai đoạn tiếp theo trình Sở Xây dựng xem xét, thống nhất trước khi thực hiện nhằm bảo đảm an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông khu vực.

Tại các vị trí đã hoàn thành công tác thi công, phải tổ chức thu gọn hoặc tháo dỡ rào chắn, hoàn trả hiện trạng hạ tầng giao thông trên tuyến đường; Rà soát, đề xuất phương án và tiến độ rào chắn trên toàn tuyến để phù hợp với hiện trạng hạ tầng giao thông và tiến độ triển khai thực hiện dự án.

Ban Quản lý dự án Đường sắt đô thị thành phố Hà Nội cũng bố trí người hướng dẫn phân luồng giao thông để đảm bảo an toàn giao thông tại vị trí thi công để cảnh báo cho các phương tiện lưu thông đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian thi công; bố trí đầy đủ các biện pháp kiểm soát bụi nghiêm ngặt (che chắn, cầu rửa xe, phun sương giảm bụi...) tại công trường; các phương tiện máy thi công, vật tư, vật liệu tập kết trong phạm vi hàng rào.

Đồng thời, Ban Quản lý dự án Đường sắt đô thị thành phố Hà Nội và nhà thầu thi công có đầy đủ các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường và các biện pháp đảm bảo an toàn lao động trong quá trình thi công.

Các phương tiện máy thi công công trình chỉ được phép lưu thông trong phạm vi hàng rào dự án và chỉ được phép di chuyển ra ngoài phạm vi hàng rào từ 22h tối ngày hôm trước đến 5h sáng ngày hôm sau; triển khai thực hiện điều chỉnh hệ thống biển báo, lắp đặt bổ sung biển báo, vạch sơn, duy tu thường xuyên hệ thống rào chắn, mặt đường khu vực rào chắn... đảm bảo an toàn giao thông.

Ngoài ra, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông chủ trì phối hợp với Ban Quản lý dự án Đường sắt đô thị thành phố Hà Nội thu hồi hệ thống biển báo để bảo quản và phối hợp rà soát các vị trí cắm biển phù hợp phương án tổ chức giao thông đã được chấp thuận.

Phòng Kiểm tra giao thông vận tải - Sở Xây dựng theo dõi, đánh giá tình hình giao thông đi lại trên tuyến và khu vực để kịp thời phát hiện các bất cập, đề xuất điều chỉnh phương án điều chỉnh tổ chức giao thông cho phù hợp.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố phối hợp tổ chức phân luồng, hướng dẫn các phương tiện lưu thông an toàn, hạn chế ùn tắc; tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị trên các tuyến đường, nút giao liên quan; đồng thời chỉ đạo Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông điều chỉnh chu kỳ hoạt động của hệ thống đèn tín hiệu tại các nút lân cận phù hợp với phương án tổ chức giao thông mới khi cần thiết.

Đối với Ủy ban Nhân dân phường Giảng Võ, phường Láng chỉ đạo lực lượng chức năng, chính quyền địa phương bố trí lực lượng phối hợp với cảnh sát giao thông và các đơn vị có liên quan để điều tiết, hướng dẫn phân luồng giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông; tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường phục vụ kinh doanh buôn bán, dừng đỗ xe trái phép gây mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông trên các tuyến đường, nút giao khu vực lân cận./.

Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông phạm vi nút giao La Thành-Nguyễn Chí Thanh Ngày 28/5, nhằm phục vụ thi công dự án Đầu tư xây dựng đường sắt đô thị tuyến số 5, Sở Xây dựng Hà Nội thực hiện điều chỉnh tổ chức giao thông nút giao La Thành-Nguyễn Chí Thanh và khu vực lân cận.