Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố Lào Cai

Chiều 5/6, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, liên quan đến những sai phạm tại công trình lan can đá bờ sông Hồng bị gãy đổ sau cơn bão số 3 (Yagi) năm 2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam thêm 2 đối tượng.

Theo kết quả điều tra, vào tháng 12/2024, dư luận và các phương tiện thông tin đại chúng đã phản ánh về tình trạng xuống cấp, hư hỏng của hệ thống lan can đá tại hai công trình lớn trên địa bàn thành phố Lào Cai (cũ) sau cơn bão số 3 Yagi, bao gồm công trình thay thế hệ thống lan can kè sông Hồng, đường An Dương Vương (đoạn từ cầu Cốc Lếu đến cầu Phố Mới) và hạng mục điều chỉnh lan can kè thuộc công trình Kè chống sạt lở bờ hữu sông Hồng (đoạn từ cầu Phố Mới đến cửa suối Ngòi Đum).

Qua quá trình xác minh, cơ quan chức năng xác định hệ thống lan can đá tại các công trình này được thi công không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật: không đủ tiết diện mộng, mộng đá và cấu kiện chính chỉ được gắn kết sơ sài bằng vật liệu liên kết. Đáng chú ý, nhiều cột đá, tấm bưng có biểu hiện bị hà, phong hóa, không đảm bảo chất lượng. Sai phạm này đã gây thiệt hại tài sản Nhà nước tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra vụ án, ngày 2/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã thi hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 đối tượng là Đào Minh Khánh (sinh năm 1976, trú tại tổ 23 Kim Tân, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai), hiện là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cốc San (nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố Lào Cai trước sáp nhập) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 3 Điều 360 Bộ luật Hình sự; Nguyễn Đức Giang (sinh năm 1987, trú tại xã Thổ Tang, tỉnh Phú Thọ), hiện là Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Uy Long về tội "Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại khoản 3 Điều 298 Bộ luật Hình sự.

Ngay sau khi Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên, ngày 2/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tống đạt và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đào Minh Khánh và Nguyễn Đức Giang theo đúng quy định của pháp luật.

Liên quan đến vụ án, trước đó, ngày 16/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai cũng đã ra các Quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tố tụng đối với 4 đối tượng gồm Phạm Khắc Phương (sinh năm 1966, nguyên Phó Trưởng ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Lào Cai (cũ) - đã nghỉ hưu); Vũ Tuấn Anh (sinh năm 1991, cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Lào Cai-Cốc San); Cao Kim Cương (sinh năm 1980, Giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Hùng Mạnh) cùng về tội “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”; Nguyễn Thu Hà, sinh năm 1993, về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng."

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ hành vi và xử lý nghiêm các cá nhân, đơn vị khác có liên quan theo quy định của pháp luật./.

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