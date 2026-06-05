Kiểm soát chặt an toàn thực phẩm tại điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Chiều 5/6, Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố và Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh về việc đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2026.

Ông Chu Quốc Thịnh - Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm cho biết Bộ Y tế ban hành Kế hoạch số 910/KH-BYT về việc bảo đảm công tác y tế phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2026.

Để bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm đối với các thí sinh và người nhà thí sinh, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố và Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường công tác truyền thông về an toàn thực phẩm; nâng cao ý thức bảo đảm an toàn thực phẩm của người dân và chủ các cơ sở kinh doanh thực phẩm.

Đặc biệt, các đơn vị chú trọng các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, các quán ăn và các tổ chức, cá nhân cung cấp suất ăn phục vụ thí sinh và người nhà thí sinh tại các điểm thi và khu vực gần điểm thi.

Các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật; ngăn chặn kịp thời các cơ sở không bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm cung cấp dịch vụ ăn uống phục vụ thí sinh và người nhà thí sinh tại các điểm thi và khu vực gần điểm thi.

Các đơn vị y tế phối hợp với các cơ quan chức năng bảo đảm sẵn sàng phương án, lực lượng và trang thiết bị y tế để kịp thời xử lý, khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm, ngộ độc thực phẩm xảy ra tại các cơ sở giáo dục trong quá trình tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2026 trên địa bàn./.

Thành phố Hồ Chí Minh đưa chỉ tiêu an toàn thực phẩm vào kế hoạch kinh tế-xã hội Tình trạng vi phạm quy định về an toàn thực phẩm còn diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong dư luận xã hội, tác động đến môi trường đầu tư kinh doanh, gây tổn hại nghiêm trọng.