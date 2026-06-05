Cao Bằng đẩy nhanh xây dựng hệ thống trường nội trú liên cấp

Chiều 5/6, làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng về công tác phát triển giáo dục và tiến độ xây dựng hệ thống trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt của tỉnh trong triển khai chủ trương xây dựng hệ thống trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới và kết quả phát triển giáo dục, đào tạo.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh đầu tư cho giáo dục vùng biên giới không chỉ là đầu tư cho ngành giáo dục mà còn là đầu tư cho phát triển con người, ổn định xã hội, an sinh lâu dài và bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia. Cao Bằng cần xây dựng hệ thống trường nội trú liên cấp ở các xã biên giới trở thành mô hình giáo dục đặc biệt, gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa.

Khẳng định Cao Bằng có thể khó khăn về nguồn lực nhưng không khó về quyết tâm và cách làm, Phó Thủ tướng nhấn mạnh đây là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, nhân văn, lâu dài, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tháo gỡ khó khăn về cơ chế, nguồn vốn và tổ chức thực hiện; khắc phục trở ngại về địa hình, điều kiện thi công; xác định các hạng mục trọng điểm, tập trung đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường tại các dự án. Đồng thời, cần chuẩn bị sớm công tác tuyển sinh, bố trí giáo viên, nhân viên để đưa các trường học vào sử dụng phục vụ năm học mới 2026-2027, trở thành những công trình mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc nơi biên cương Tổ quốc.

Theo báo cáo của lãnh đạo tỉnh, Cao Bằng luôn coi giáo dục là lĩnh vực ưu tiên hàng đầu, gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội.

Những năm qua, chất lượng giáo dục phổ thông và mũi nhọn của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2025, học sinh Cao Bằng giành 4 giải quốc tế và 45 giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Hiện toàn tỉnh có 194/505 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm hơn 38%; tỷ lệ trường lớp kiên cố đạt 75%; đồng thời đã đưa vào sử dụng 79 phòng học trực tuyến.

Năm học 2026, ngành giáo dục Cao Bằng được bố trí 2.761 tỷ đồng để đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa trường lớp và trang thiết bị dạy học. Toàn tỉnh hiện có gần 11.000 cán bộ, giáo viên; trong năm 2026 sẽ tuyển thêm 648 giáo viên, cơ bản đáp ứng nhu cầu giảng dạy. Tuy nhiên, địa phương vẫn thiếu 277 phòng học, 318 phòng công vụ cho giáo viên, 221 phòng ký túc xá cho học sinh, cùng nhiều phòng học STEM và tin học.

Trong tháng 6, tỉnh chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông. Đồng thời, bước vào năm học 2026-2027, Cao Bằng triển khai đồng bộ các giải pháp về cơ sở vật chất, đội ngũ và công tác tuyển sinh. Dự kiến, 11 trường nội trú liên cấp tại xã biên giới sẽ tiếp nhận gần 12.000 học sinh từ lớp 1 đến lớp 9.

Tiến độ xây dựng các trường nội trú liên cấp hiện đạt từ 17% đến 59%. Trong đó, trường xã Trà Lĩnh đạt 59% khối lượng, trường xã Hạ Lang đạt 43%, 9 trường còn lại đạt từ 17% đến 32%.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Hải Hòa cho biết tổng nhu cầu vốn cho 11 trường tăng thêm 530 tỷ đồng so với dự toán ban đầu. Khó khăn chủ yếu là địa hình nhiều đá, gần khu dân cư nên không thể nổ mìn phá đá; nền đất yếu phải điều chỉnh thiết kế móng; thiếu nhân công lành nghề và giá vật liệu biến động.

Tỉnh khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu, quyết tâm hoàn thành các hạng mục chính trước ngày 30/8 để kịp khai giảng, toàn bộ công trình hoàn tất trước 30/9. Để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực, Quân khu 1 đã tăng cường 440 cán bộ, chiến sỹ hỗ trợ thi công, góp phần đẩy nhanh tiến độ.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã trao tặng ngành giáo dục tỉnh Cao Bằng 100 bộ máy tính phục vụ công tác giảng dạy và học tập. Phó Thủ tướng cũng đề nghị địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, mũi nhọn, hướng nghiệp; trong điều kiện thiếu giáo viên cục bộ, đặc biệt là môn tiếng Anh và Tin học, cần nghiên cứu mô hình giáo viên dạy cụm trường, liên trường; đồng thời chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026./.

Khẩn trương hoàn thành 11 trường phổ thông nội trú vùng biên Cao Bằng Các trường phổ thông nội trú không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập mà còn gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống; qua đó xây dựng môi trường học tập toàn diện cho học sinh vùng biên.