Bộ GD-ĐT bổ nhiệm lãnh đạo 51 cơ sở giáo dục đại học, nghề nghiệp

Chiều 5/6, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã trao 153 quyết định về công tác cán bộ, gồm 51 quyết định đối với người đứng đầu và 102 quyết định đối với cấp phó của người đứng đầu cho 51 cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc Bộ.

Việc kiện toàn tổ chức lãnh đạo tại các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, trong đó xác định rõ vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của tổ chức Đảng, nhất là vai trò người đứng đầu cấp ủy trong các cơ sở giáo dục; thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy kiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục; không tổ chức hội đồng trường trong các cơ sở giáo dục công lập, trừ các trường công lập có thỏa thuận quốc tế.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết trong tổng số 54 cơ sở giáo dục trực thuộc Bộ, đã có 51 cơ sở hoàn thành việc kiện toàn người đứng đầu, đạt gần 95% kế hoạch đề ra.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh sự kiện hôm nay không chỉ là dịp công bố các quyết định về công tác cán bộ mà còn thể hiện quyết tâm chính trị của toàn ngành giáo dục trong việc triển khai chủ trương của Đảng về đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị và hoạt động của các cơ sở giáo dục trong giai đoạn phát triển mới.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn, chủ trương thực hiện mô hình Bí thư cấp ủy kiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 71-NQ/TW là chủ trương lớn, có ý nghĩa chiến lược nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng đối với các cơ sở giáo dục; bảo đảm sự thống nhất giữa công tác xây dựng Đảng với công tác quản trị, điều hành; thực hiện công tác chuyên môn; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục trong giai đoạn phát triển mới.

“Việc kiện toàn người đứng đầu các cơ sở giáo dục lần này không chỉ là công tác cán bộ mà còn là bước đổi mới quan trọng trong phương thức lãnh đạo, quản trị và phát triển các cơ sở giáo dục trong giai đoạn mới,” Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nói.

Theo Bộ trưởng, khi vai trò lãnh đạo của cấp ủy gắn chặt với trách nhiệm điều hành của người đứng đầu, các chủ trương, nghị quyết sẽ được tổ chức thực hiện thống nhất, kịp thời và hiệu quả hơn; trách nhiệm cá nhân được xác định rõ hơn; năng lực quản trị được nâng lên; sức mạnh đoàn kết và sự đồng thuận trong đơn vị được củng cố.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng khẳng định việc kiện toàn tổ chức và cán bộ mới chỉ là điểm khởi đầu. Điều quan trọng hơn là làm thế nào để chuyển hóa sự thay đổi về tổ chức thành sự thay đổi về chất lượng quản trị, chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và đóng góp cho sự phát triển đất nước.

Có 153 cá nhân được trao quyết định lãnh đạo các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp đang đứng trước những yêu cầu và thách thức rất lớn. Đó là yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Bên cạnh đó là yêu cầu gắn đào tạo với nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động và sự phát triển của các ngành công nghiệp chiến lược; yêu cầu đổi mới quản trị theo hướng hiện đại, minh bạch, hiệu quả và lấy chất lượng làm trung tâm.

"Trong bối cảnh đó, đội ngũ lãnh đạo các cơ sở giáo dục, đặc biệt là các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, cần nhận thức sâu sắc rằng vị trí được giao hôm nay không chỉ là vinh dự mà trước hết là trách nhiệm; không chỉ là quyền hạn mà còn là sự cống hiến và dấn thân vì sự phát triển của đơn vị, của ngành và của đất nước,” Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh.

Bộ trưởng đề nghị lãnh đạo các trường đại học thực hiện tốt ba nhiệm vụ trọng tâm: đoàn kết, thống nhất là nền tảng; tăng tốc mạnh mẽ trong hành động; hướng tới kết quả thực chất.

Theo Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn, mọi chủ trương, kế hoạch hay mô hình đổi mới cuối cùng phải được đo lường bằng kết quả cụ thể. Đó là chất lượng đào tạo được nâng lên; là năng lực nghề nghiệp và cơ hội việc làm của người học được cải thiện; là các công trình nghiên cứu, sản phẩm khoa học công nghệ có giá trị; là uy tín và vị thế của cơ sở giáo dục ngày càng được khẳng định. Vì vậy, người đứng đầu phải lấy hiệu quả thực chất làm thước đo năng lực lãnh đạo và quản trị; lấy sự phát triển của nhà trường và sự trưởng thành của người học làm mục tiêu cao nhất./.

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