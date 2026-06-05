Những căn nhà nghĩa tình trên miền biên giới

Ngày 5/6, tại xã Kim Phú, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức lễ khánh thành và bàn giao 23 căn nhà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại các bản Ón, Yên Hợp và Mò O Ồ Ồ.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực trong công tác an sinh xã hội, góp phần giúp các hộ dân vùng biên ổn định cuộc sống, đồng thời thể hiện vai trò đồng hành của lực lượng Bộ đội Biên phòng trong chăm lo đời sống nhân dân khu vực biên giới.

Công trình được triển khai từ nguồn kinh phí hỗ trợ 1,5 tỷ đồng do Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng với các đơn vị, nhà hảo tâm hỗ trợ thông qua sự kết nối của Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị. Theo đó, 13 hộ dân được hỗ trợ xây mới nhà ở với mức 90 triệu đồng/căn; 10 hộ được hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp nhà ở với kinh phí từ 35 đến 40 triệu đồng/căn.

Trong quá trình triển khai xây dựng, mặc dù gặp không ít khó khăn do địa bàn vùng sâu, vùng xa, giao thông cách trở, thời tiết nắng nóng kéo dài và giá vật liệu xây dựng tăng cao. Nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, trong đó nòng cốt là lực lượng Đồn Biên phòng Cà Xèng đã trực tiếp tham gia hỗ trợ thi công, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành toàn bộ các hạng mục bảo đảm tiến độ và chất lượng đề ra.

Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, mỗi căn nhà được bàn giao không chỉ mang giá trị vật chất mà còn chứa đựng tình cảm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành đối với đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới.

Khi người dân có điều kiện ổn định nơi ở, yên tâm lao động sản xuất và chăm lo cho gia đình, đó cũng là cơ sở quan trọng để củng cố niềm tin của nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát huy vai trò của đồng bào trong tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ đường biên, cột mốc. Qua đó, góp phần xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc trên tuyến biên giới.

Ông Cao Xuân Mạnh ở bản Yên Hợp, xã Kim Phú (tỉnh Quảng Trị) phấn khởi bày tỏ: “Có được ngôi nhà chắc chắn, kiên cố là niềm vui rất lớn đối với gia đình tôi. Chúng tôi cảm ơn sự quan tâm của các cấp, các ngành, các nhà hảo tâm và cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đã luôn giúp đỡ, tiếp động lực để gia đình yên tâm lao động sản xuất, từng bước ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo.”

Dịp này, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cũng đã trích quỹ 50 triệu đồng mua sắm các vật dụng sinh hoạt thiết yếu trao tặng cho 23 hộ gia đình, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.

Những ngôi nhà mới được bàn giao không chỉ giúp các hộ dân có nơi ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo mà còn góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường mối quan hệ gắn bó quân-dân nơi biên giới.

Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực nhằm xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia từ sớm, từ xa./.

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