Lào Cai: Mùa Xuân vẹn tròn nghĩa tình ở những ngôi nhà vùng rốn lũ Việt Hồng

Sau những mất mát do thiên tai vào năm 2025, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc đã xây dựng những ngôi nhà mới khang trang, giúp người dân an tâm đón Tết. Không khí Tết đang lan tỏa, mang theo niềm tin, sự lạc quan và hy vọng về một khởi đầu bình yên sau thiên tai.

Ngôi nhà ấm áp nghĩa tình

Trở lại xã Việt Hồng vào những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước sự thay đổi của các bản làng, khu dân cư từng bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ. Đường xá, cầu cống bị lũ cuốn trôi nay đã được sửa chữa, đi lại thuận lợi. Nỗi lo mất nhà, mất đất dường như đã lùi xa, mỗi gia đình nhịp sống bình yên đang dần trở lại, mang theo niềm tin vào tương lai tươi sáng hơn.

Tới thăm gia đình ông Nguyễn Văn Bổng, ở bản Din, xã Việt Hồng, ngôi nhà mới sáng bừng lên trong niềm vui hân hoan, phấn khởi và đầy ắp tiếng cười của người thân cùng bà con hàng xóm. Bởi đây là mùa Xuân đầu tiên gia đình ông Bổng chuyển về nơi ở mới an toàn, ấm áp.

Trong căn nhà mới, không khí chuẩn bị Tết bắt đầu từ sớm. Phía trước sân, mái che được dựng kiên cố; đồ dùng sinh hoạt trong gia đình được mua sắm đầy đủ để chuẩn bị đón Tết ấm cúng hơn.

Những ngôi nhà mới khang trang ở rốn lũ Việt Hồng. (Ảnh: Đinh Thùy/TTXVN)

Ông Nguyễn Văn Bổng xúc động chia sẻ gia đình ông thuộc diện di dời khẩn cấp do sạt lở đất, nếu không có sự giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp tỉnh Lào Cai, có lẽ Tết này không được trọn vẹn bởi nỗi lo về ngôi nhà không đảm bảo an toàn.

Tết năm nay, dù kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng ông vẫn dành dụm mua sắm vài thứ cần thiết. Tết đơn giản cũng được, miễn các con, các cháu có thêm niềm vui.

Không khí xuân đã hiện diện trong từng mái nhà, lan tỏa khắp vùng rốn lũ. Các tuyến đường làng, ngõ xóm được bà con dọn dẹp sạch sẽ; tuyến đường trung tâm rực rỡ lá cờ đỏ sao vàng và cờ hoa. Với người dân nơi đây, có nhà mới rồi, đường làng, ngõ xóm cũng phải có không khí, mới thấy mùa Xuân và thấy Tết.

Những ngày này, căn nhà của bà Trần Thị Nhuận, bản Nả, xã Việt Hồng cũng ấm cúng hơn. Ngôi nhà rộng hơn 100m2, có đầy đủ phòng khách, phòng thờ, phòng ngủ, bếp và khu vệ sinh. Không giấu nổi niềm vui, bà Nhuận phấn khởi nói, căn nhà cũ của gia đình bị sạt lở taluy dương.

Khi cả gia đình lo lắng không biết ở đâu thì được Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền tỉnh Lào Cai hỗ trợ 80 triệu đồng làm nhà. Sau gần hai tháng khởi công xây dựng, ngôi nhà kịp hoàn thiện trước thềm năm mới. Có nhà mới gia đình an tâm đón Tết và hy vọng năm mới thêm nhiều niềm vui và gặp nhiều may mắn.

Ông Nguyễn Văn Thôi, Trưởng bản Nả, xã Việt Hồng cho biết, toàn bản có 110 hộ dân, trong đó có 70% dân tộc Tày sinh sống. Ảnh hưởng mưa lũ, sạt lở đất khiến một người chết, 6 hộ phải di dời khẩn cấp, hàng chục ha lúa và hoa màu bị mất trắng.

Nhờ sự động viên, giúp đỡ của chính quyền và các nhà hảo tâm, người dân trong bản dần nguôi ngoai với những đau thương, mất mát. Những hộ dân phải di dời được chính quyền hỗ trợ xây dựng nhà mới ở nơi an toàn hơn.

Đến nay, những ngôi nhà được hoàn thiện trước Tết Nguyên đán giúp bà con có thêm niềm vui và yên tâm sinh sống, phát triển kinh tế, xây dựng quê hương phát triển.

Mùa Xuân thêm khởi sắc

Ngược thời gian trở lại 4 tháng trước, ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10 khiến dòng suối Vần vốn hiền hòa bỗng chốc trở nên hung dữ kéo theo lũ lớn cuốn trôi nhà cửa, tài sản, hoa màu của người dân theo dòng nước.

Việt Hồng khi ấy tan hoang, ngổn ngang bùn lầy, người dân hoang mang khi lần đầu tiên trong đời chứng kiến cảnh tượng lũ dữ lịch sử chưa từng có.

Toàn xã có một người chết, 283 hộ gia đình bị thiệt hại về nhà ở; trong đó có 2 ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn, 42 hộ dân phải di dời khẩn cấp ra khỏi khu vực có nguy cơ cao sạt lở đất; trong số đó có 35 nhà thực hiện di dời khẩn cấp, 9 nhà xin không di dời khắc phục ổn định tại chỗ.

Về nông nghiệp, xã có hơn 105ha lúa và cây trồng bị mất trắng, 106ha ao nuôi thủy sản bị ngập, vùi lấp; hơn 12.000 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi. Ước thiệt hại khoảng 30 tỷ đồng (chưa kể các công trình, cơ sở hạ tầng).

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Việt Hồng Nguyễn Tiến Chiển cho biết ngay sau lũ, xã đã thành lập các tổ công tác hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả. Từ việc sửa chữa, gia cố nhà đến hỗ trợ di dời người dân tới nơi ở mới, xã đều cố gắng triển khai một cách nhanh chóng.

Ngoài ra, xã cũng huy động các lực lượng quân sự, công an và các tổ chức chính trị-xã hội tích cực, giúp bà con san gạt đất, vận chuyển đồ đạc, xây dựng nhà.

Đến đầu tháng 2/2026, toàn bộ 35 ngôi nhà được hoàn thành, giúp bà con đón Tết an lành, ấm áp trong ngôi nhà mới. Không chỉ nhà ở được khôi phục, những cánh đồng ở Việt Hồng từng bị lũ cuốn trôi, đất cát vùi lấp nay cũng hồi sinh trở lại với màu xanh của các loại cây trồng.

Lãnh đạo xã Việt Hồng thăm, động viên các gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai trước thềm năm mới. (Ảnh: Đinh Thùy/TTXVN)

Nhằm chăm lo, đồng hành với người dân, những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, xã Việt Hồng tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà, chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai để mọi người, mọi nhà đón Tết ấm áp, đủ đầy hơn.

Ông Hoàng Mạnh Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Việt Hồng cho hay với phương châm “mọi người, mọi nhà đều có Tết, không ai bị bỏ lại phía sau,” bên cạnh sự hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh, xã còn huy động các nguồn lực xã hội để tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như chương trình “Tết Nhân ái-Xuân Nghĩa tình” cùng các hoạt động văn hóa, văn nghệ nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân.

Các hoạt động chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn đã tiếp thêm động lực để mọi người dân được đón Tết, vui xuân đầm ấm bên gia đình; góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia, giúp đỡ của cả hệ thống chính trị xã Việt Hồng.

Năm 2025, thiên tai gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều địa phương trên cả nước, trong đó có Lào Cai. Toàn tỉnh có 1.178 ngôi nhà bị thiệt hại; trong đó, 83 nhà sập đổ hoàn toàn, 405 nhà thuộc diện phải di dời khẩn cấp, 70 nhà bị hư hỏng nặng, 620 nhà bị tốc mái từ 30% diện tích mái trở lên.

Đến nay, tỉnh Lào Cai đã hoàn thành, xây dựng gần 500 ngôi nhà cho các hộ gia đình có nhà bị thiệt hại do bão, lũ theo tinh thần “Chiến dịch Quang Trung,” bảo đảm cho nhân dân vui Xuân, đón Tết.

Để mọi người dân đều có Tết, Lào Cai thành lập 19 đoàn công tác do các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm hỏi, tặng quà Tết cho các đối tượng; chỉ đạo xã, phường thăm, tặng quà các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, người có công, người có uy tín trong cộng đồng. Tỉnh dự kiến trao 77.110 suất quà, với kinh phí gần 40 tỷ đồng trong dịp Tết Nguyên đán năm nay.

Sự chung sức, đồng lòng và tinh thần “lá lành đùm lá rách” đã giúp người dân vùng lũ Lào Cai không ai bị bỏ lại phía sau. Chiến dịch Quang Trung khép lại khi những mái nhà mới kịp sáng đèn trước thềm năm mới.

Trong hơi ấm của những ngôi nhà mới, tiếng nói chuyện râm ran và tiếng cười đùa của trẻ nhỏ như báo hiệu mùa Xuân thêm trọn vẹn, nghĩa tình và bền chặt./.

Chiến dịch Quang Trung: Những mái nhà được dựng bằng lòng người Mỗi viên gạch là một hy vọng. Mỗi mái nhà là một câu chuyện về sự hồi sinh. Video clip của phóng viên VietnamPlus là câu chuyện được kể lại bằng dữ liệu, bằng những hình ảnh khắc nghiệt đến quặn thắt nhưng cũng đầy lắng đọng về những ngày mưa bão lịch sử, để ghi nhớ một giai đoạn đặc biệt – nơi mà giữa hoang tàn, tình người và niềm tin được thắp sáng.