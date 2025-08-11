Những căn nhà ấm áp nghĩa tình tại Ninh Bình

Tỉnh Ninh Bình nỗ lực triển khai Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, xác định hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thời gian qua, các cấp, ngành, địa phương.

Đến nay, tỉnh đã hoàn thành mục tiêu chương trình, hàng nghìn hộ dân khó khăn về nhà ở đã được an cư trong những mái nhà kiên cố, ấm áp nghĩa tình.

Gia đình chị Trần Thị Sa, xã Nam Lý là hộ cận nghèo, nhiều năm qua sống trong căn nhà chật chội, xuống cấp. Hưởng ứng phong trào chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát, Hội Doanh nhân trẻ Hà Nam đã hỗ trợ gia đình chị Sa vật liệu xây dựng trị giá 75 triệu đồng.

Cùng với kinh phí hỗ trợ của nhà nước, sự giúp đỡ của họ hàng, các hội, đoàn thể của xã, thôn, đầu tháng 7/2025, ngôi nhà mới khang trang rộng hơn 60m2 được khánh thành trong niềm vui mừng khôn xiết của gia đình chị Sa.

Chị Trần Thị Sa chia sẻ nhiều năm nay, gia đình chị sống trong ngôi nhà ẩm thấp. Chị luôn mong muốn có ngôi nhà mới nhưng lực bất tòng tâm. Nhờ có sự hỗ trợ của nhà nước, các nhà hảo tâm, gia đình chị đã có ngôi nhà ấm cúng. Bão số 3 vừa qua, gia đình chị không còn cảnh di dời đi nơi khác như trước đây. Có được ngôi nhà mới, gia đình chị sẽ yên tâm lao động, sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Ông Trần Văn Thanh, Trưởng Ban xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Nam Lý, cho biết công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát đã nhận được sự quan tâm, đồng tình của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và các hộ nhận hỗ trợ. Ngoài mức hỗ trợ theo quy định, địa phương còn vận động tổ chức, cá nhân hỗ trợ ngày công tháo dỡ nhà cũ, ủng hộ gạch, xi măng, đá… giúp các hộ giảm chi phí, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nhà mới. Quá trình xây dựng, địa phương cử người thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra thực hiện đảm bảo tiến độ, hiệu quả, đúng quy định. Tháng 6/2025, xã hoàn thành mục tiêu xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát.

Bà Phạm Thị Dung, tổ dân phố Đại Cầu, phường Hà Nam, là hộ nghèo đơn thân. Nhiều năm nay, bà sống trong căn nhà bố mẹ để lại đã xuống cấp nghiêm trọng, trời mưa thì dột, mùa đông thì gió lùa... không còn khả năng sửa chữa.

Nếu không có Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát thì ước mơ về ngôi nhà kiên cố của bà Phạm Thị Dung, phường Hà Nam, sẽ không thể thành hiện thực. (Ảnh: Nguyễn Chinh/TTXVN)

Với bà Dung, được sống trong căn nhà vững chắc là một ước mơ xa xôi bởi bản thân bà tuổi đã cao, bệnh tật. Tháng 6/2025, ước mơ của bà Dung đã thành hiện thực. Bà được hỗ trợ xây mới ngôi nhà có diện tích hơn 60m2 với tổng kinh phí xây dựng gần 150 triệu đồng. Chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát của Trung ương, của tỉnh hỗ trợ 100 triệu đồng; họ hàng, nhân dân thôn, xã hỗ trợ gần 50 triệu đồng cùng nhiều ngày công lao động.

Bà Dung nói, nhìn ngôi nhà thật ấm lòng, nếu không có hỗ trợ của Nhà nước chắc chắn đến khi nhắm mắt xuôi tay bà vẫn phải ở trong ngôi nhà cũ, dột nát. Bà cảm ơn Đảng, Nhà nước quan tâm, giúp đỡ bà xây dựng ngôi nhà mới kiên cố, an toàn. Đây thật sự là món quà vô cùng ý nghĩa.

Với phương châm “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể hỗ trợ, nhân dân làm chủ”; triển khai các biện pháp, cách làm linh hoạt huy động nguồn lực hỗ trợ, đến cuối tháng 7/2025, 100% số hộ diện được hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở tại Ninh Bình đã khởi công xây dựng nhà.

Toàn tỉnh hỗ trợ 3.629 hộ người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo xây mới, sửa chữa nhà ở với kinh phí hơn 410,5 tỷ đồng. Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các địa phương huy động được hơn 12.700 ngày công cùng vật liệu hỗ trợ khác trong quá trình triển khai gồm xi măng, gạch, đá, cát...

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình Trần Anh Dũng, thời gian đầu thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại tỉnh gặp nhiều khó khăn do định mức hỗ trợ từ nguồn ngân sách thấp, trong khi đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, khó khăn về nguồn lực tự thân, việc vận động sự hỗ trợ từ các thành viên trong gia đình, dòng họ hạn chế.

Bên cạnh đó, thủ tục về đất đai phát sinh một số tình huống vướng mắc như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không chính chủ, chưa tách thửa để xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất; nhà ở xây dựng trên phần diện tích sử dụng chung nhưng các thành viên khác trong gia đình thiếu thống nhất trong việc chia tách…

Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình xác định Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, do đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, ban hành văn bản theo thẩm quyền đẩy mạnh triển khai chương trình trên phạm vi toàn tỉnh.

Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị-xã hội các cấp thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, huy động sức mạnh tổng hợp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân chung tay hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, giảm nghèo bền vững./.

Còn 11 tỉnh dự kiến công bố hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trước 20/8 Hiện nay trên cả nước đã có 23/34 tỉnh, thành phố công bố hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát; 11 tỉnh còn lại đang gấp rút triển khai, dự kiến công bố hoàn thành trước ngày 20/8/2025.