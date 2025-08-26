Cơ bản hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát sớm hơn mục tiêu 5 năm 4 tháng

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, việc cơ bản hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước sớm hơn 5 năm 4 tháng so với mục tiêu ban đầu là một kỳ tích trong giảm nghèo bền vững, là những "Công trình Quốc gia đặc biệt' của "ý Đảng, lòng dân", của "tình dân tộc, nghĩa đồng bào", có ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc, khi hàng trăm nghìn gia đình được sống trong mái ấm tình thương, hàng triệu mảnh đời được thắp sáng tương lai./.
