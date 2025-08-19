Từ ngày 14/8, ủng hộ xóa nhà tạm, nhà dột nát thông qua Quỹ Vì người nghèo TW

Ban Quản lý Quỹ cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo - Bộ Tài chính vừa ra thông báo dừng tiếp nhận các khoản ủng hộ, tài trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo hình thức trực tiếp và qua tài khoản của Quỹ cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo mở tại các Ngân hàng thương mại, Ban Giao dịch Kho bạc Nhà nước kể từ ngày 14/8/2025.

Đây là hoạt động thực hiện theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc về hoạt động của Quỹ cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo được thông báo tại Văn bản số 7013/VPCP-KTTH ngày 28/7/2025 của Văn phòng Chính phủ.

Chấm dứt hoạt động và giải thể Quỹ cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thành lập theo Quyết định số 656/QĐ-TTg ngày 16/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Việc tiếp nhận các khoản tài trợ, hỗ trợ, đóng góp của tổ chức, cá nhân ủng hộ chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát được sẽ thực hiện thông qua Quỹ Vì người nghèo Trung ương do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quản lý.

Các khoản tài trợ, hỗ trợ, đóng góp của tổ chức, cá nhân ủng hộ chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát đề nghị chuyển về Quỹ Vì người nghèo Trung ương do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quản lý tại các tài khoản sau:

Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) - chi nhánh Thành phố Hà Nội

Tên tài khoản: Quỹ Vì người nghèo Trung ương

Số tài khoản: 111135888888

Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Chi nhánh Sở giao dịch

Tên tài khoản: Quỹ Vì người nghèo Trung ương

Số tài khoản: 9999999999999

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh Hà Thành

Tên tài khoản: Quỹ Vì người nghèo Trung ương

Số tài khoản: 1303999789999

Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Sở giao dịch l

Tên tài khoản: Quỹ Vì người nghèo Trung ương

Số tài khoản: 8631088888

Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MBBank) - Chi nhánh Sở giao dịch 3

Tên tài khoản: Quỹ Vì người nghèo Trung ương

Số tài khoản: 2025 Phòng Giao dịch số 3, Kho bạc Nhà nước khu vực I

Tên tài khoản: Quỹ "Vì người nghèo" Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Số tài khoản: 3761.0.9054386.91046

Các tập thể cá nhân cần thêm thông tin có thể liên hệ Phó Trưởng Ban Công tác xã hội - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Vũ Chí Hòa, điện thoại: 0819.889.888./.

