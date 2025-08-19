34 địa phương trên cả nước cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát

Theo tổng hợp báo cáo từ 34 địa phương và các cơ quan liên quan, đến hết ngày 17/8, toàn bộ 34/34 địa phương trên cả nước đã cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa bỏ nhà tạm, nhà dột nát.

Với 334.234 căn nhà được xây mới và sửa chữa, về đích sớm trước 5 năm 4 tháng so với mục tiêu Nghị quyết 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đề ra, phong trào cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát là “công trình quốc gia đặc biệt” chào mừng 80 năm Quốc khánh.

Cả nước đã huy động được 454.318 lượt người tham gia đóng góp với tổng cộng hơn 2,7 triệu ngày công lao động; huy động 24.761,596 tỷ đồng; hỗ trợ tổng cộng 334.234 căn nhà cho các đối tượng chính sách và hộ dân khó khăn về nhà ở./.