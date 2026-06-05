Chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Thái Lan tới Việt Nam thể hiện sự coi trọng đối với quan hệ song phương

Nhân dịp Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Phu nhân Thananon thăm chính thức Việt Nam từ ngày 8-9/6 và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN tại Hà Nội theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, phóng viên TTXVN tại Bangkok đã có cuộc trao đổi với Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng về ý nghĩa, mục đích chuyến thăm, cũng như những hoạt động dự kiến được Đại sứ quán tiếp tục tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

- Thưa Đại sứ, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam vào ngày 8-9/6 tới. Xin Đại sứ cho biết bối cảnh và ý nghĩa chuyến thăm với mối quan hệ giữa hai nước?

Đại sứ Phạm Việt Hùng: Như chúng ta đã biết, năm nay là năm hai nước Việt Nam và Thái Lan cùng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây là sự kiện lịch sử có ý nghĩa rất quan trọng. Chính phủ và nhân dân hai nước đều vui mừng tổ chức các hoạt động kỷ niệm. Tiếp sau chuyến thăm Thái Lan vào cuối tháng 5 vừa qua của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, chỉ sau 10 ngày, Thủ tướng Thái Lan và Phu nhân sang thăm chính thức Việt Nam. Đó là biểu hiện rất cụ thể, rất sinh động, thể hiện sự coi trọng của Thái Lan đối với quan hệ hợp tác song phương với Việt Nam, cũng như mong muốn, quyết tâm của Chính phủ Thái Lan thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước vốn đã được nâng cấp thành Đối tác Chiến lược Toàn diện trong năm 2025.

Không chỉ sang thăm chính thức Việt Nam, lần này Thủ tướng Thái Lan còn tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN. Việc Thủ tướng Thái Lan tham dự trực tiếp Diễn đàn thể hiện sự coi trọng của Thái Lan không chỉ trong quan hệ song phương với Việt Nam mà còn đối với các sáng kiến của ASEAN nhằm thúc đẩy xây dựng cộng đồng, thúc đẩy đoàn kết, thúc đẩy đối thoại để tìm ra giải pháp giúp ASEAN có thể đối mặt và giải quyết thành công các thách thức đặt ra hiện nay. Và tại đây, Thái Lan cũng có thể chia sẻ những quan điểm, kinh nghiệm của mình nhằm góp phần cùng các nước tìm ra giải pháp tốt nhất, vượt qua những thách thức để xây dựng cộng đồng ASEAN ngày càng vững mạnh, ngày càng có sức sống và bền vững.

- Thưa Đại sứ, một trong những nội dung quan trọng trong chuyến thăm của Thủ tướng Anutin là tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN tại Hà Nội. Đại sứ có thể cho biết Việt Nam kỳ vọng gì ở Thái Lan tại Diễn đàn này?

Đại sứ Phạm Việt Hùng: Diễn đàn Tương lai ASEAN được Việt Nam nêu sáng kiến tại Hội nghị Cấp cao ASEAN năm 2023 và đến nay Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức. Chủ đề năm nay là “Cùng định hướng tương lai chung: Hòa bình, thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm.”

Việt Nam và Thái Lan đều là hai quốc gia có vị trí và vai trò quan trọng trong ASEAN, có tiềm năng đóng góp vào việc xây dựng ASEAN theo chủ đề của Diễn đàn năm nay. Chúng ta cùng trông đợi Thái Lan và Việt Nam, cũng như các đại biểu đến từ các quốc gia khác, sẽ cùng gặp nhau, trước hết là trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, nhìn nhận quan điểm và cách tiếp cận của mỗi nước đối với những vấn đề đặt ra trong yêu cầu xây dựng và củng cố Cộng đồng ASEAN, phát triển Cộng đồng ASEAN, giải quyết những thách thức chung hiện nay và định hướng phát triển của cộng đồng trong thời gian tới.

Hai nước Việt Nam và Thái Lan cùng chia sẻ chung mục tiêu về phát triển bền vững trong việc chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, ứng phó với các vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống mà gần đây là vấn đề an ninh năng lượng, tội phạm xuyên quốc gia. Tại Diễn đàn này, hai nước cùng các quốc gia và đại diện các tổ chức quốc tế sẽ thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm thực tế từ quá trình vận hành quốc gia, tổ chức của mình, cùng trao đổi đưa ra những sáng kiến để giải quyết những thách thức đang đặt ra không chỉ cho từng quốc gia riêng lẻ mà cho tất cả các nước trong khu vực.

- Cuối cùng, xin Đại sứ chia sẻ thêm về những dự định, kế hoạch của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan trong năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước?

Đại sứ Phạm Việt Hùng: Chúng ta không mấy khi có dịp kỷ niệm 50 năm như thế này. Hòa chung không khí kỷ niệm đó, Đại sứ quán Việt Nam đã chuẩn bị các kế hoạch cụ thể để góp phần vào việc tổ chức tốt lễ kỷ niệm 50 năm lần này.

Chúng tôi rất vui mừng đã góp phần nhỏ bé của mình để chuyến thăm chính thức Thái Lan vừa rồi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân diễn ra thành công tốt đẹp và tạo ra nền tảng rất quan trọng cho sự phát triển của hai nước trong tương lai. Chúng tôi cũng vui mừng tham gia một phần trong công tác chuẩn bị để đón Thủ tướng Thái Lan và Phu nhân sang thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN sắp tới.

Ngoài ra, chúng tôi cũng đang phối hợp cùng các cơ quan của hai bên chuẩn bị tiếp tục thúc đẩy các cuộc trao đổi đoàn ở các cấp trong thời gian từ nay đến cuối năm.

Quan hệ ngoại giao giữa hai nước cũng phục vụ mục tiêu cuối cùng là nhân dân hai nước. Các hoạt động giao lưu nhân dân, trực tiếp là các hoạt động văn hóa, nghệ thuật giúp người dân gần gũi, hiểu biết nhau hơn cũng rất quan trọng. Hiện nay, chúng tôi đang chuẩn bị cho sự kiện tạm gọi là Tuần Việt Nam tại Thái Lan với các chương trình biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim Việt Nam tại Thái Lan.

Chúng tôi cũng đã tổ chức một buổi giao lưu họa sỹ giữa hai nước và sẽ có chương trình giao lưu giữa các nhà thơ, nhà văn trong thời gian tới để sáng tác ra những tác phẩm ghi lại kỷ niệm đẹp trong năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao này.

Ngoài ra, chúng tôi cũng phối hợp với các doanh nghiệp hai bên, các hội đoàn hữu nghị, cộng đồng của hai bên tổ chức các hoạt động qua lại, thăm viếng lẫn nhau, kể cả các hoạt động giao lưu thanh niên trong thời gian từ nay đến cuối năm.

- Trân trọng cảm ơn Đại sứ Phạm Việt Hùng./.

Thủ tướng Thái Lan sẽ thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN Nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba từ ngày 8 đến ngày 9/6/2026.