Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 với Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang

Chiều 5/6, Đoàn kiểm tra số 20 của Bộ Chính trị do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang để thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 2.

Tại hội nghị, đại diện Đoàn kiểm tra đã thông báo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang, tập trung vào 4 nhóm vấn đề trọng tâm gồm tổ chức, hoạt động của các cơ quan, đơn vị sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2031; thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về "phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia" và việc triển khai Quy định số 366-QĐ/TW ngày 30/8/2025 của Bộ Chính trị về "kiểm tra, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị."

Báo cáo đánh giá, thời gian qua tỉnh Tuyên Quang đã quán triệt, triển khai thực hiện, bước đầu đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện ở cả 4 chuyên đề kiểm tra. Đặc biệt, tỉnh đã có nhiều đổi mới trong tư duy lãnh đạo, chỉ đạo, quản trị và tổ chức thực hiện, có nhiều cách làm hay, đổi mới sáng tạo trong việc tăng cường cán bộ tỉnh về cơ sở, giao quyền chủ động cho cấp xã trong việc bố trí cán bộ phù hợp.

Đến nay, bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp cơ bản đã vận hành ổn định, duy trì hoạt động nền nếp, chuyển dần từ tư duy quản lý hành chính đơn thuần sang quản trị phục vụ kiến tạo phát triển. Các chương trình hành động, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2026-2030 và năm 2026 cơ bản bám sát mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân đạt 10,5%, nhất là cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, đề án, kế hoạch theo từng ngành, lĩnh vực, địa phương. Công tác điều chỉnh quy hoạch, cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển kết cấu hạ tầng, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp được quan tâm, chỉ đạo quyết liệt. Tỉnh bước đầu xây dựng được cơ chế điều hành theo nguyên tắc “6 rõ," gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị được triển khai nghiêm túc, bài bản, có chuyển biến tích cực, từng bước đi vào thực chất.

Đoàn kiểm tra cũng đưa ra một số kiến nghị và yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; tăng cường phân cấp, phân quyền, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã; tháo gỡ các điểm nghẽn về chính sách, quy hoạch, hạ tầng, nâng cao thu hút đầu tư…

Đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, thẳng thắn, cầu thị, trách nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang đối với các nội dung kiểm tra, giám sát, đồng chí Trịnh Văn Quyết biểu dương tỉnh Tuyên Quang đã quán triệt nghiêm túc, bài bản, cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương Đảng thành các chương trình hành động cụ thể. Đặc biệt là sự sáng tạo của tỉnh trong đánh giá cán bộ theo hiệu quả thực tế. Qua đó, bước đầu đem lại những hiệu quả tích cực, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, tạo tăng trưởng bền vững, góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết cũng yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang tiếp tục đề xuất tháo gỡ các điểm nghẽn trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, kịp thời điều chỉnh, bổ sung các nội dung chưa phù hợp với thực tiễn, hoàn thiện việc sắp xếp tài sản công, trụ sở dôi dư.

Để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, trong đó có mục tiêu tăng trưởng 2 con số, tỉnh phải có quyết tâm chính trị cao, thẳng thắn nhìn vào những hạn chế, có những giải pháp khắc phục, kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn gắn với đổi mới mô hình phát triển.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh tiếp thu các ý kiến của Đoàn kiểm tra; khẳng định sẽ tiếp tục cụ thể hóa việc học tập, tuyên truyền và triển khai các chương trình, kế hoạch phù hợp, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu phát triển đã đề ra./.

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị thời gian tới, Tuyên Quang cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV; cụ thể hóa nghị quyết phù hợp với điều kiện cơ sở.