Kết nối các nguồn lực quốc tế hỗ trợ Việt Nam xây dựng hệ sinh thái phát triển trí tuệ nhân tạo

Ngày 5/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp ông Eric Schmidt, nguyên Chủ tịch Tập đoàn Google, cùng Đoàn chuyên gia trí tuệ nhân tạo đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh ông Eric Schmidt và Đoàn chuyên gia đến Việt Nam; đánh giá cao những đóng góp của ông Eric Schmidt đối với sự phát triển của công nghệ và trí tuệ nhân tạo toàn cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đánh giá cao việc ông Eric Schmidt và Đoàn thời gian qua đã tích cực phối hợp với các cơ quan của Việt Nam triển khai các chương trình hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam đang đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững, hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị ông Eric Schmidt và Đoàn chuyên gia tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Việt Nam xây dựng tầm nhìn, chính sách và hệ sinh thái phát triển trí tuệ nhân tạo; kết nối các nguồn lực quốc tế, doanh nghiệp công nghệ, quỹ đầu tư, viện nghiên cứu và chuyên gia hàng đầu thế giới nhằm hỗ trợ Việt Nam phát triển nhân lực, doanh nghiệp công nghệ và năng lực đổi mới sáng tạo.

Đồng thời, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị thành viên đoàn, trong đó có ông Christopher Nguyễn, Tổng giám đốc Công ty Aitomatic, tiếp tục kêu gọi các chuyên gia, trí thức, doanh nhân công nghệ người Việt Nam ở nước ngoài đồng hành, đóng góp tri thức, kinh nghiệm và nguồn lực cho sự phát triển của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Eric Schmidt, nguyên Chủ tịch Tập đoàn Google, dẫn đầu Đoàn chuyên gia trí tuệ nhân tạo thăm và làm việc tại Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Ông Eric Schmidt bày tỏ trân trọng được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp; đánh giá cao sự phát triển của Việt Nam cũng như tầm nhìn, quyết tâm đổi mới của các nhà Lãnh đạo Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Ông cho rằng Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, nhất là nguồn nhân lực trẻ, năng động, khả năng thích ứng nhanh và môi trường ngày càng thuận lợi cho đổi mới sáng tạo. Ông bày tỏ tin tưởng trí tuệ nhân tạo sẽ đóng góp nhiều hơn nữa vào tăng trưởng của Việt Nam.

Báo cáo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại buổi tiếp, ông Eric Schmidt cho biết đang làm việc với các đối tác Việt Nam để triển khai các sáng kiến hợp tác về trí tuệ nhân tạo như Dự án mô hình đa nền tảng quốc gia Tapestry, Dự án dữ liệu và sản xuất vật lý Data OS cũng như ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục phổ thông.

Ông khẳng định sẽ phát huy kinh nghiệm và mạng lưới hợp tác rộng rãi của mình trong lĩnh vực công nghệ để kết nối Việt Nam với các đối tác phù hợp, hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển trí tuệ nhân tạo và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo.

Nguyên Chủ tịch Tập đoàn Google cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục trao đổi với các cơ quan, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và chuyên gia của Việt Nam nhằm tìm kiếm các hướng hợp tác thiết thực trong đào tạo nhân lực, nghiên cứu - phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ và ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào các lĩnh vực kinh tế-xã hội.

Chia sẻ dư địa và tiềm năng hợp tác giữa các đối tác Việt Nam và Hoa Kỳ cũng như trên thế giới còn rất lớn, ông Eric Schmidt khẳng định sẽ tiếp tục suy nghĩ và nỗ lực hơn nữa để đóng góp thiết thực vào sự phát triển khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo của Việt Nam./.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đoàn chuyên gia trí tuệ nhân tạo Ngày 5/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đoàn chuyên gia trí tuệ nhân tạo do ông Eric Schmidt, nguyên Chủ tịch Tập đoàn Google, thăm và làm việc tại Việt Nam.