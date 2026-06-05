Xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên biển Tây Nam và nơi biên giới

Ngày 5/6, tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Đoàn kiểm tra số 3 của Tổng cục Chính trị do Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm Trưởng đoàn đã kiểm tra hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị và một số nội dung công tác quân sự tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4.

Đoàn công tác đã nghe Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị và một số mặt công tác quân sự 6 tháng đầu năm 2026.

Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và Cảnh sát biển Việt Nam, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 duy trì nghiêm trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu, đề xuất, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Đồng thời, kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ huấn luyện với xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, xây dựng Vùng điểm toàn diện các mặt công tác của Bộ Quốc phòng.

Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong toàn đơn vị được tiến hành đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, nhất là lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, thực thi pháp luật trên biển, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)...

Trong đó đã phát huy hiệu quả các mô hình “Phiên tòa giả định," tủ sách Pháp luật số, quét mã QR trong tuyên truyền pháp luật; đẩy mạnh tuyên truyền qua các trang mạng xã hội Facebook, Tiktok với gần 150.000 lượt truy cập, gần 1.000 lượt chia sẻ; tổ chức hiệu quả Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” và chương trình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân."

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 triển khai quyết liệt các văn bản của trên về chống IUU nhằm tháo gỡ thẻ vàng của EC; tuần tra, kiểm soát, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và phòng chống tội phạm ma túy. Qua đó đã kiểm tra, xử lý 222 vụ, tịch thu hơn 500 nghìn lít dầu DO, phối hợp bắt giữ 7 vụ tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy...

Thay mặt đoàn kiểm tra, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng ghi nhận, biểu dương những kết quả Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cùng toàn thể cán bộ, chiến sỹ đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời, đề nghị đơn vị nghiêm túc tiếp thu với tinh thần cầu thị các ý kiến của đoàn kiểm tra. Thông qua kiểm tra lần này, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phải tạo được chuyển biến rõ hơn trong lãnh đạo, chỉ huy, trong tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra để nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đề nghị, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ chủ quyền biển đảo, xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại;" chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương về “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa” và phương châm “5 vững”, đặc biệt là nội dung phát biểu chỉ đạo tại buổi thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 (ngày 20/11/2025).

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; chủ động phát hiện, tham mưu, xử trí đúng, trúng, kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Đồng thời, chủ động nắm chắc hoạt động của các loại đối tượng trên vùng biển được phân công quản lý; phối hợp chặt chẽ với lực lượng liên quan trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên biển.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tiếp tục phát huy tốt vai trò là lực lượng chủ công trong chống IUU, góp phần cùng cả nước tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của EC; quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, tội phạm ma túy và các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển.

Ngoài ra, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện tham gia bảo đảm an ninh, an toàn các hoạt động đối ngoại, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, nhất là nhiệm vụ liên quan đến công tác chuẩn bị Hội nghị APEC 2027 tại Phú Quốc.

Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, định hướng dư luận; xây dựng cán bộ, chiến sỹ bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất liêm chính và tinh thần thượng tôn pháp luật. Công tác giáo dục chính trị phải đi vào chiều sâu, sát đối tượng, sát nhiệm vụ. Đồng thời tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng; xây dựng Đảng bộ Vùng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu."

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận, chính sách và hoạt động quần chúng; xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên vùng biển Tây Nam. Duy trì, nâng cao chất lượng Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân;" gắn tuyên truyền pháp luật với hỗ trợ sinh kế, giúp ngư dân vươn khơi bám biển an toàn, bền vững.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng đứng chân trên địa bàn, nhất là địa bàn ven biển Tây Nam, góp phần xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên biển, đảo.

Cũng trong ngày 5/6, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Thiếu tướng Vũ Quốc Ân, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng dẫn đầu đã kiểm tra việc triển khai Đề án “Xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân trong nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân” tại Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An.

Thời gian qua, Đảng ủy và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã quán triệt nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, đồng thời tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành nhiều chủ trương, giải pháp nhằm củng cố nền biên phòng toàn dân trên tuyến biên giới đất liền và vùng biển. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, giúp cán bộ, chiến sỹ và nhân dân nâng cao nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

Một điểm sáng là việc Bộ đội Biên phòng Nghệ An chủ động kết nối địa phương, doanh nghiệp với các Đồn Biên phòng, tạo nguồn lực hỗ trợ thiết thực cho nhiệm vụ bảo vệ biên giới. Đơn vị cũng ký kết, triển khai hiệu quả các quy chế phối hợp với sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, phát huy sức mạnh tổng hợp trong quản lý, bảo vệ biên giới và giữ gìn an ninh trật tự.

Trong xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, các mô hình như “đảng viên Đồn Biên phòng sinh hoạt tại Chi bộ thôn, bản," “cán bộ Biên phòng tham gia cấp ủy địa phương," “đảng viên phụ trách hộ gia đình” tiếp tục được duy trì, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng cơ sở, nắm chắc tình hình địa bàn và xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh.

Không chỉ bảo vệ biên giới, Bộ đội Biên phòng Nghệ An còn tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo bền vững. Nhiều mô hình sinh kế, chương trình hỗ trợ sản xuất được triển khai hiệu quả. Các hoạt động an sinh xã hội như, “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng," “Ký túc xá vùng biên," “Ngôi nhà thiện nguyện” đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần nâng cao đời sống người dân.

Đáng chú ý, đơn vị đã triển khai mô hình “Bộ đội biên phòng đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới," hỗ trợ người dân và ngư dân thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, góp phần cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Qua kiểm tra thực tế tại Ban Chỉ huy và Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò-Bến Thủy, đoàn công tác đánh giá, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã triển khai Đề án nghiêm túc, đồng bộ, đạt nhiều kết quả thiết thực, qua đó, củng cố thế trận biên phòng toàn dân gắn với quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân.

Phát biểu kết luận, Thiếu tướng Vũ Quốc Ân biểu dương những kết quả đạt được, đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, rà soát khó khăn và đề xuất giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Đề án trong thời gian tới./.

Tàu Cảnh sát biển 9003 sẵn sàng làm nhiệm vụ tại vùng biển đảo Tây Nam Tổ quốc Cán bộ, chiến sỹ tàu Cảnh sát biển 9003 thể hiện quyết tâm cao, bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật tự an toàn vùng biển đảo Tây Nam Tổ quốc dịp Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng và Tết Nguyên đán.

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