Kéo biển gần bờ, vững chắc thế trận quốc phòng và phát triển kinh tế biển

Việt Nam có hơn 3.260km bờ biển, nằm ở vị trí thuận lợi, cửa ngõ thông thương và giao thông quốc tế. Với 21/34 tỉnh, thành phố có biển, trên 50% số cư dân sinh sống ở các tỉnh, thành phố ven biển, do đó, ngư dân đóng vai trò quan trọng trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trên biển. Vùng biển phía Nam nước ta với trọng tâm là khu vực Nhà giàn DK1 giàu tài nguyên khoáng sản, có những trung tâm kinh tế lớn, ngư trường sôi động nhất nước. Những năm qua, các lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng, cơ quan chức năng đồng hành với ngư dân, làm điểm tựa để bà con yên tâm vươn khơi, bám biển, tạo thành thế trận liên hoàn, vững chắc, an toàn cho phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền vùng biển quan trọng này. Phóng viên TTXVN thực hiện chùm 2 bài viết về chủ đề này.

Cùng với sự đầu tư mạnh mẽ của Nhà nước về cơ sở hạ tầng Trung tâm hậu cần nghề cá như, cầu cảng, khu neo tránh trú bão và chính sách tín dụng hỗ trợ ngư dân, những năm gần đây, các chương trình, hoạt động đậm nghĩa tình quân-dân của lực lượng vũ trang, cấp ủy, chính quyền địa phương ven biển được đẩy mạnh, đi vào thực chất, là điểm tựa vững chắc cho ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển.

Vững thế bờ

Khó có thể kể hết hoạt động chăm lo, việc làm nghĩa tình của lực lượng vũ trang cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đối với người dân trên tuyến biên giới biển trên đất liền những năm qua. Đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài của đơn vị nhằm hỗ trợ ngư dân vươn lên trong cuộc sống, tạo sự gắn kết ngày càng chặt chẽ giữa quân-dân trên khắp vùng biên giới biển.

Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh (thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết từ đầu năm 2025 đến nay, đơn vị tổ chức đợt khám bệnh, cấp thuốc cho 1.300 người, trao tặng gần 5.400 phần quà, 936 học bổng cùng nhiều phương tiện, sinh kế, vốn sản xuất, lá cờ Tổ quốc... cho các hộ dân, ngư dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Bộ đội Biên phòng Thành phố duy trì các mô hình: “Lớp dạy tiếng Anh tăng cường,” "Hũ gạo tình thương," “Lớp học tình thương,” “Ăn sáng cùng ngư dân,” “Lớp dạy bơi biên giới” và chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng” đỡ đầu 99 cháu, hỗ trợ kinh phí nuôi 82 cháu.

Bộ đội Biên phòng vận động kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 18 căn nhà trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Bên cạnh hoạt động phối hợp với các đơn vị, địa phương trao tặng 250 suất quà trong chương trình “Xuân biên cương, hải đảo - Tết thắm tình quân dân,” 30 suất quà trong chương trình “Nâng bước em đến trường,” ủng hộ chương trình “Con nuôi Đồn Biên phòng,” xây 12 nhà đồng đội...

Hải đoàn Biên phòng 18 còn nhận đỡ đầu 5 học sinh theo chương trình “Nâng bước em tới trường.”

Là 2 đơn vị được thành lập sau khi sáp nhập, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - đặc khu Côn Đảo và Phòng thủ khu vực 5 - Tam Long thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tích cực thực hiện công tác xã hội tại khu vực biên giới biển gồm “Bữa cơm 0 đồng” với ngư dân Côn Đảo và tặng 200 suất quà nhân dịp Tết Trung thu cho thiếu nhi; “gian hàng nghĩa tình Quân-Dân” gồm rau, củ quả, gạo, trứng phục vụ ngư dân 2 phường Phước Thắng và Rạch Dừa; chương trình “Ăn sáng cùng ngư dân” của Bộ Tư lệnh Thành phố tại các xã Long Hải, Phước Hải và các phường Phước Thắng, Rạch Dừa…

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức chương trình “Ăn sáng cùng ngư dân” trên tàu Sân bay Kiểm ngư 290. (Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN)

Ông Nguyễn Văn Tôn, chủ tàu cá ở phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết chương trình “Ăn sáng cùng ngư dân” duy trì 5 năm qua, rất hữu ích giúp ngư dân dễ dàng chia sẻ tâm tư, nguyện vọng.

Không chỉ hỗ trợ ngư dân trên biển, các lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển thực hiện nhiều hoạt động chăm lo cho người dân trên bờ. Cụ thể, từ đầu năm đến nay, Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức 10 chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” dọc các xã, phường ven biển từ Khánh Hòa đến Vĩnh Long và các chương trình “Xuân yêu thương - Tết chia sẻ,” “Tết hải đảo.”

Tại các chương trình trao tặng 837 suất quà, 70 suất học bổng, hàng trăm phiếu mua hàng cùng nhiều áo phao cá nhân, đèn pin, túi thuốc y tế, cờ Tổ quốc...; phối hợp bệnh viện tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.

Vùng 2 Hải quân cho biết từ khi thực hiện chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” đến nay, đơn vị xây dựng 58 căn nhà đồng đội, nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa; huy động hàng trăm chuyến tàu hỗ trợ nước ngọt, khắc phục hạn hán ở các tỉnh miền Tây, tặng nhiều lá cờ Tổ quốc, áo phao, túi thuốc đi biển... cho ngư dân.

Năm 2023, Vùng tiếp tục là đơn vị được chọn thí điểm làm trước hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” và nhận đỡ đầu 20 học sinh là con ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các tỉnh ven biển thuộc địa bàn phụ trách.

Ông Nguyễn Văn Nhỏ, Bí thư chi bộ, Trưởng ấp Phước Hiệp (xã Long Hải, Thành phố Hồ Chí Minh) cũng là chủ tàu cho biết ấp thường xuyên tổ chức các buổi cà phê sáng cùng ngư dân để tuyên truyền, phát tờ rơi, ký cam kết chấp hành IUU.

Đến nay, nhận thức của ngư dân đã nâng lên, chấp hành nghiêm, không vi phạm lãnh hải của nước ngoài, tàu thuyền ra khơi đánh bắt hải sản tuân thủ quy định.

Cán bộ tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 trao cờ và tuyên truyền về IUU cho ngư dân phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh trước khi ra khơi đánh bắt hải sản. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Long Hải (Thành phố Hồ Chí Minh) Nguyễn Minh Tâm khẳng định thời gian qua, trên địa bàn không có trường hợp vi phạm lãnh hải nước ngoài. Ngư dân thực hiện nghiêm túc quy định về đăng ký giấy phép cũng như bật thiết bị giám sát hành trình trong suốt quá trình hoạt động trên biển.

Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Phó Chính ủy Vùng 2 Hải quân, cho biết theo đánh giá của Vùng, các tàu cá đánh bắt hải sản xâm phạm vùng biển nước ngoài giảm đáng kể và đang trong xu hướng chấm dứt.

Ngư dân chắc tay lái trên vùng biển chủ quyền

Bên cạnh việc chăm lo tốt cho người dân ở các xã, phường ven biển thuộc địa bàn phụ trách, Vùng 2 Hải quân thường xuyên duy trì lực lượng, tàu trực, tuần tra, kiểm soát trên vùng biển được phân công, nhất là thực hiện nhiệm vụ IUU trên vùng biển giáp ranh giữa Việt Nam-Indonesia, Việt Nam-Malaysia.

Từ năm 2019 đến nay, các tàu của Vùng 2 trong quá trình hoạt động trên biển còn đàm phán, giải cứu được 10 vụ/12 tàu cá bị nước ngoài bắt giữ đưa về vùng biển Việt Nam, bàn giao cho lực lượng chức năng; tham gia cứu hộ, cứu nạn 248 phương tiện.

Riêng các Nhà giàn DK1 ký xác nhận hơn 2.000 lượt tàu vào đánh bắt hải sản trong khu vực; cấp cứu 58 ngư dân gặp nạn trên biển; khám, sơ cấp cứu, điều trị, cấp thuốc cho hơn 300 ngư dân bị ốm đau trên biển.

Từ đầu năm 2025 đến nay, Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức hơn 250 lượt tàu, xuồng tuần tra, kiểm soát dài ngày và trong các chuyến đi đã gặp, cấp cứu kịp thời nhiều ngư dân bị tai nạn trên biển.

Mới đây nhất, các ngày 14, 18, 27/10, trong hành trình tuần tra, kiểm soát ngư trường, phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU), cán bộ y tế tàu Kiểm ngư KN219 và KN201 kịp thời cấp cứu 3 ngư dân trên các tàu cá BT 92979 TS, BV 97878 TS, BV 99368 TS bị tai nạn lao động khi đang đánh bắt hải sản.

Tàu Kiểm ngư KN201 cứu kịp thời ngư dân bị tai nạn lao động trên biển. (Ảnh: TTXVN phát)

Thiếu tướng Ngô Bình Minh, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, chia sẻ ngư dân lao động trên biển đối diện nhiều nguy cơ. Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” đến nay thực sự hiệu quả, giúp ngư dân yên tâm vươn khơi, làm ăn hợp pháp trên biển.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh Phạm Thị Na đánh giá điều kiện lao động trên biển rất khắc nghiệt nên trong những năm gần đây, sự hiện diện thường xuyên của các tàu Cảnh sát biển, Hải quân trên biển giúp ngư dân yên tâm bám biển đánh bắt hải sản.

Lực lượng Hải quân cung cấp vị trí các âu tàu, làng chài, Trung tâm dịch vụ hậu cần-kỹ thuật trên biển và hướng dẫn ngư dân liên lạc qua các đài canh của Hải quân Việt Nam tìm đến khi cần sự giúp đỡ khi tàu gặp sự cố hỏng máy, thiếu lương thực, nhu yếu phẩm, đồng thời hướng dẫn ngư dân xử trí một số tình huống sơ cấp cứu và khi gặp các lực lượng, phương tiện quân sự của nước ngoài.

Là một Trung tâm nghề cá lớn nhất cả nước, đội tàu hùng hậu hơn 4.700 chiếc (trong đó, 2.375 tàu khai thác vùng khơi, còn lại là khai thác vùng lộng và vùng bờ), những năm qua, Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh tích cực phối hợp, duy trì 175 “Tổ tàu, thuyền tự quản an toàn” với 799 tàu, 1.588 “Tổ tự quản an ninh trật tự” với gần 23.000 thành viên.

Bộ đội Biên phòng cắt cử hơn 200 đảng viên là cán bộ Đồn Biên phòng phụ trách gần 700 hộ ở khu vực biên giới và hơn 100 đảng viên tham gia sinh hoạt tại 98 chi bộ khu phố, thôn, ấp tạo sự gắn bó mật thiết, kịp thời nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của ngư dân.

Nhờ sự tương tác thường xuyên trên tinh thần sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn tận tình của các lực lượng vũ trang, cấp ủy, chính quyền địa phương, ngày càng nhiều ngư dân hiểu rõ hơn chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế biển bền vững, tuân thủ quy định về đánh bắt hải sản, không vi phạm vùng biển nước ngoài, chủ động hợp tác chặt chẽ cùng lực lượng chức năng khi vươn khơi, bám biển, bảo vệ nghề, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

Một thế trận liên hoàn trên bờ, trên biển đã được tạo lập, hình thành một khối vững chắc trên vùng biển phía Nam đất nước. Sự hiện diện của các tàu trực, tàu tuần tra, âu tàu, làng chài, Trung tâm Dịch vụ hậu cần-kỹ thuật, cụm Nhà giàn DK1 trải dài trên vùng biển cùng thiết bị giám sát hành trình, hệ thống thông tin thông suốt từ bờ đến biển, ngư dân không còn lẻ loi trên biển. Biển xa được kéo lại gần với đất liền./.

