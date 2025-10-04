Sự kiện "ăn sáng cùng ngư dân" đặc biệt trên tàu Kiểm ngư 290

Ngày 4/10, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 tổ chức chương trình “Ăn sáng cùng ngư dân” trên tàu Kiểm ngư 290 của Chi đội Kiểm ngư 2.

Tại chương trình, ngư dân đã cùng lãnh đạo các đơn vị, địa phương dùng bữa sáng, trao đổi tâm tư, nguyện vọng, chia sẻ niềm vui vươn khơi.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã ghi nhận những ý kiến, đề xuất của ngư dân và giải đáp, hướng dẫn một số vấn đề vướng mắc.

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã tặng quà cho các chủ phương tiện tàu, thuyền và ngư dân; đồng thời tuyên truyền, phát tờ rơi nội dung chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU và Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới./.