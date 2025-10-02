Một ngư dân bị xử phạt hơn 680 triệu đồng do vi phạm trong lĩnh vực thủy sản

Ngày 2/10, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Phước Hiền vừa ký quyết định xử phạt hành chính tổng số tiền hơn 680 triệu đồng đối với ngư dân Võ Cao Trung (41 tuổi, trú tại thôn Cổ Lũy, xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi) về các hành vi vi phạm trong lĩnh vực thủy sản, an toàn thực phẩm.

Cụ thể, ông Võ Cao Trung đã không chấp hành việc kiểm tra, kiểm soát của cơ quan có thẩm quyền đối với phương tiện trong các trường hợp pháp luật quy định; không có thiết bị giám sát hành trình khi hoạt động đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất (từ 15m đến dưới 24m); không có sổ danh bạ thuyền viên tàu cá theo quy định; giấy chứng nhận an toàn tàu cá và giấy phép khai thác thủy sản đã hết hạn; không mua bảo hiểm cho tàu cá; không bố trí đủ định biên an toàn thuyền viên tàu cá theo quy định; kinh doanh thực phẩm mà không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm.

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 31/8, trên cửa biển Sa Kỳ (thôn An Vĩnh, xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi), lực lượng chức năng Đồn biên phòng Cửa khẩu cảng Sa Kỳ (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi) đã kiểm tra tàu cá số hiệu Qng 91369-TS, chiều dài 16,3m, công suất 400CV, do ngư dân Võ Cao Trung làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, lúc đó tàu đang về bờ sau khi đi hành nghề trên biển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tàu cá của ông Trung không làm thủ tục xuất bến tại Trạm kiểm soát Biên phòng Sa Kỳ theo quy định; có nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực thủy sản.

Ông Trung có trách nhiệm nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước khu vực XV (Quảng Ngãi) trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký quyết định (ngày 1/10/2025). Nếu quá thời hạn mà ông Trung không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Mỗi ngày chậm nộp tiền phạt, ông Trung phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Ngoài việc phạt tiền, Ủy ban Nhân dân tỉnh còn áp dụng hình thức phạt bổ sung - tước quyền sử dụng Chứng chỉ tàu cá số 01210, do Viện Khoa học và Công nghệ khai thác thủy sản (Trường Đại học Nha Trang) cấp cho ông Trung trong thời hạn 9 tháng./.

