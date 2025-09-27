Quảng Trị: Xử phạt bốn thuyền trưởng tàu cá vi phạm IUU

Thông tin từ Ban Chỉ huy Bội đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, đơn vị vừa phối hợp với Hải đoàn 38, Bộ đội Biên phòng phát hiện, điều tra, xác minh và xử phạt 4 tàu cá có hành vi vi phạm về IUU.

Theo đó, ngày 26/9, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 thuyền trưởng tàu cá gồm ông Lê Văn Phố, thuyền trưởng tàu cá BV-92476-TS; ông Bùi Vinh Quang, thuyền trưởng tàu cá BV-92475-TS; ông Mai Vân, thuyền trưởng tàu cá BV-92997-TS và ông Phạm Văn Tuấn, thuyền trưởng tàu cá BV-90454-TS với tổng số tiền gần 877 triệu đồng, tịch thu 4.594 lít dầu DO.

Các thuyền trưởng tàu cá trên đã có hành vi vi phạm: Vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá; thuyền trưởng, máy trưởng không có văn bằng chứng chỉ; không chấp hành kiểm tra, kiểm soát của cơ quan thẩm quyền, vận chuyển dầu không đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp...

Việc xử lý nghiêm trường hợp vi phạm thể hiện quyết tâm của Bộ đội Biên phòng Quảng Trị trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển; đồng thời góp phần răn đe, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân, xây dựng môi trường khai thác thủy sản an toàn, bền vững, đúng quy định pháp luật.

Bộ đội Biên phòng Quảng Trị yêu cầu mỗi ngư dân cần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, chấp hành nghiêm quy định về khai thác thủy sản, góp phần bảo vệ nguồn lợi hải sản bền vững, giữ vững hình ảnh quốc gia có trách nhiệm, cùng chung tay xây dựng nghề cá Việt Nam hiện đại và hội nhập quốc tế./.

