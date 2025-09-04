Vùng Cảnh sát biển 4 quyết liệt ngăn chặn vi phạm IUU

Thực hiện Công điện số 122/CĐ-TTg ngày 25/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Quốc phòng về phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, đứng chân trên địa bàn Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang triển khai đợt cao điểm (từ ngày 1/8 đến 2/9) với nhiều biện pháp đồng bộ, quyết liệt, đạt kết quả quan trọng, ngăn chặn tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép.

Theo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, triển khai đợt cao điểm này, đơn vị đã tổ chức, sử dụng 25 lượt tàu thuyền thực hiện nhiệm vụ phòng, chống IUU trên vùng biển Tây Nam; theo dõi, giám sát gần 8.000 lượt tàu cá hoạt động trong khu vực biển giáp ranh Việt Nam-Malaysia-Thái Lan, gọi điện trực tiếp nhắc nhở 823 chủ tàu/845 lượt tàu cá mất tín hiệu giám sát hành trình (VMS).

Đồng thời, đơn vị phối hợp rà soát, nắm tình hình, quản lý chặt chẽ những tàu cá thuộc diện "3 không," tàu cá neo đậu tại các đảo… không để tàu cá Việt Nam vượt ranh giới sang vùng biển nước ngoài trong khu vực do Vùng Cảnh sát biển 4 quản lý.

Bên cạnh đó, đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã phát hiện, kiểm tra, bắt giữ, đưa về bờ xử lý 5 vụ/7 tàu/74 đối tượng có hành vi vi phạm IUU nghiêm trọng, trong đó có 2 vụ/2 tàu/19 đối tượng vận chuyển 4 thiết bị VMS của tàu cá khác; xử phạt vi phạm hành chính 30 vụ/32 tàu hơn 300 triệu đồng.

Quá trình thực thi nhiệm vụ phòng, chống IUU, đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ Vùng Cảnh sát biển 4 kết hợp thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ khác như: Phát hiện, kiểm tra, bắt giữ 3 vụ/3 tàu cá vận chuyển trái phép 186.000 lít dầu D.O; tổ chức hỗ trợ y tế cho 2 ngư dân bị tai nạn trên biển…

Mặt khác, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 làm tốt công tác tuyên truyền phòng, chống IUU theo hướng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động để ngư dân dễ tiếp thu, nắm bắt các quy định của pháp luật về khai thác thủy sản.

Quá trình tuần tra, kiểm soát, các đơn vị chức năng tuyên truyền trực tiếp cho 678 tàu cá/5.253 thuyền viên; tuyên truyền qua máy thông tin liên lạc nghề cá cho 3.235 lượt tàu/25.143 lượt thuyền viên…

Đặc biệt, Bộ Tư lệnh Vùng phối hợp với Báo Công lý (Cơ quan ngôn luận của Tòa án nhân dân tối cao), Tòa án Quân sự Quân khu 9 tổ chức 3 "Phiên tòa giả định" tuyên truyền phòng, chống IUU cho hơn 1.500 cán bộ, nhân dân trên địa bàn các tỉnh An Giang, Cà Mau và thành phố Cần Thơ kết hợp với công tác an sinh xã hội, tạo được sự đồng tình, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự lan tỏa lớn trong cộng đồng.

Các hoạt động góp phần giúp ngư dân hiểu rõ hơn về các quy định pháp luật liên quan đến khai thác thủy sản, nhất là những hành vi vi phạm vượt ranh giới biển, tháo thiết bị VMS, khai thác trái phép. Đồng thời, qua việc mô phỏng xét xử, người dân thấy được mức án nghiêm khắc dành cho hành vi vi phạm, nhận thức rõ hơn hậu quả và tự giác chấp hành.

Thời gian tới, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 sẽ tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tại vùng khơi biển Tây Nam, nhằm bảo vệ ngư dân khai thác đúng quy định và kịp thời ngăn chặn tàu cá, ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài.

Đại tá Nguyễn Văn Tranh, Phó Tư lệnh Pháp luật Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, yêu cầu các cơ quan, đơn vị toàn quân tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong đợt cao điểm, rút kinh nghiệm từ thực tiễn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, kiên quyết đấu tranh phòng, chống IUU bằng những biện pháp quyết liệt, hiệu quả hơn.

Đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm cùng cả hệ thống chính trị chung tay gỡ "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu, hướng tới một nghề cá phát triển bền vững và vì lợi ích lâu dài của đất nước./.

TP Hồ Chí Minh giám sát chặt tàu cá, quyết tâm cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” IUU Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai nhiều giải pháp quyết liệt kiểm soát tàu cá, xử lý nghiêm tàu mất kết nối, quyết tâm cùng cả nước gỡ cảnh báo IUU, phát triển kinh tế biển bền vững.