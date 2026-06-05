Đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị làm việc với Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu

Chiều 5/6, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 16 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra (đợt 2) đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu.

Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu đã chủ động, trách nhiệm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo ban hành các kết luận, văn bản cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương về hệ thống chính trị và vận hành chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm bộ máy đi vào hoạt động ổn định ngay sau sắp xếp, không làm gián đoạn hoạt động quản lý nhà nước và phục vụ nhân dân.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu đã quyết liệt chỉ đạo cấp dưới thực hiện chương trình hành động, kế hoạch thực hiện thông qua cụ thể hóa các nhiệm vụ thành các đề án phát triển kinh tế-xã hội; phân công, phân nhiệm rõ ràng, cụ thể cơ chế phối hợp giữa các cấp, địa phương; xây dựng kịch bản tăng trưởng, giao cụ thể kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2026-2030 và năm 2026 cho từng ngành, địa phương.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đã đạt được một số kết quả quan trọng, tạo nền tảng cho giai đoạn tiếp theo; đặc biệt, tốc độ tăng trưởng GRDP quý 1/2026 của tỉnh đạt 9,65%, đứng thứ 2 trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc và đứng thứ 9 cả nước.

Đối với nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm chính trị cao, tư duy hành động rõ nét. Công tác quán triệt, tuyên truyền được triển khai đầy đủ, kịp thời, toàn diện, đồng bộ bằng nhiều hình thức; thực hiện rộng khắp trong toàn hệ thống chính trị tỉnh; công tác kiểm tra, giám sát được triển khai quyết liệt, có chiều sâu.

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Quy định số 366-QĐ/TW ngày 30/8/2025 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và Kết luận số 12-KL/TW ngày 19/3/2026 của Bộ Chính trị về kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị ở Trung ương năm 2025; Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị tỉnh nghiêm túc, bài bản, đồng bộ. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đã ban hành kế hoạch, văn bản triển khai và tổ chức thực hiện đúng tiến độ, đúng quy trình.

Lưu ý tinh thần của đợt kiểm tra lần này nhằm phát hiện vấn đề, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang nêu rõ sau kiểm tra, tỉnh Lai Châu cần nhanh chóng triển khai nhiệm vụ, tiếp tục quán triệt sâu sắc trong cả hệ thống chính trị về 4 nội dung kiểm tra, tránh tình trạng cấp tỉnh nhận thức rất rõ nhưng cấp dưới triển khai còn hình thức, máy móc; khẩn trương sắp xếp các thôn, tổ dân phố theo hướng dẫn của Trung ương, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo quy định; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác kiểm tra, giám sát nội bộ theo hướng đồng hành, cảnh báo sớm, tháo gỡ khó khăn, không để kiểm tra trở thành lực cản của đổi mới sáng tạo và phát triển.

Tại hội nghị, đoàn công tác đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 2) đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu về việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị ở địa phương sau vận hành chính quyền địa phương hai cấp; thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên; các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030; lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa-học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia…/.

Đoàn Kiểm tra, giám sát số 16 của Bộ Chính trị làm việc với tỉnh Lai Châu Lai Châu đã khai thác được các tiềm năng, thế mạnh và có cách chỉ đạo, điều hành linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng theo kế hoạch.