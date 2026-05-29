Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Singapore Tharman Shanmugaratnam và Phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Singapore từ ngày 29 đến ngày 31/5/2026.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước đang hợp tác chặt chẽ nhằm đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả.

Đưa quan hệ hợp tác Việt Nam-Singapore tiến lên phía trước

Cùng là thành viên ASEAN nằm ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương phát triển năng động, với sự gần gũi về địa lý, tương đồng về văn hóa, chia sẻ nhiều lợi ích chung, cùng thích ứng với những thay đổi lớn lao của khu vực và thế giới, quan hệ Việt Nam-Singapore phát triển ngày càng mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả.

Ngược dòng thời gian, trong hành trình tìm đường cứu nước đầy gian khổ vào đầu thập niên 30 của thế kỷ XX, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 2 lần tới Singapore, vào tháng 3/1930 và tháng 1/1933. Tại công viên Bảo tàng Văn minh châu Á hiện nay có bia tưởng niệm tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh - tượng đài đầu tiên trong chương trình tôn vinh "Những người bạn đến bờ biển chúng ta" của Singapore.

Ngay sau khi Hiệp định Paris về lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký tháng 1/1973, Singapore là một trong những quốc gia đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam), vào ngày 1/8/1973. Điều đặc biệt hơn nữa, Singapore cũng là một trong những nước ASEAN đầu tiên Việt Nam thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược cách đây 12 năm, vào tháng 9/2013.

Trải qua hơn nửa thế kỷ và nhất là sau khi nâng cấp lên Đối tác Chiến lược vào tháng 9/2013, quan hệ Việt Nam-Singapore ngày càng đi vào chiều sâu, phát huy hiệu quả trên mọi lĩnh vực hợp tác. Điều này được thể hiện rõ qua tần suất các chuyến thăm cấp cao, các cấp và sự hiệu quả của các cơ chế hợp tác giữa hai nước. Nổi bật gần đây là chuyến thăm chính thức Singapore của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân vào tháng 2/2023. Hai bên đã ký kết thỏa thuận về thiết lập quan hệ Đối tác Kinh tế số-Kinh tế xanh, cùng nhiều văn kiện hợp tác khác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, hợp tác hàng hải, lãnh sự.

Tiếp đó, tháng 8/2023, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Phu nhân cũng đã có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Hai bên đã ký kết nhiều văn kiện hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bồi dưỡng nhân lực, nâng cấp Hiệp định Khung Kết nối hai nền kinh tế, trao đổi tài năng đổi mới sáng tạo, phát triển kỹ năng và lao động, phát triển cơ sở hạ tầng bền vững…

Đặc biệt, chuyến thăm chính thức Cộng hòa Singapore của Tổng Bí thư Tô Lâm (ngày 11 đến 13/3/2025) là một dấu mốc quan trọng nâng quan hệ hai nước lên một tầm cao mới. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Singapore phát triển tốt đẹp sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Lãnh đạo cấp cao hai nước luôn khẳng định coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị, tin cậy Việt Nam-Singapore.

Trong chương trình thăm chính thức Singapore, ngày 12/3/2025, tại cuộc gặp gỡ báo chí sau hội đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Singapore, Tổng Thư ký Đảng Hành động nhân dân Singapore (PAP) Lawrence Wong ra tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt Nam-Singapore lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Trong chuyến thăm này, hai bên quyết định nâng cấp quan hệ Việt Nam-Singapore lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, tạo ra xung lực mới cho hợp tác mọi mặt giữa hai nước. Cho đến nay, Việt Nam là nước duy nhất trong ASEAN mà Singapore thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện.

Hai bên nhất trí tăng cường tin cậy chính trị; mở rộng và làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; thúc đẩy hợp tác về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh, năng lượng sạch; tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng-an ninh, văn hóa, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân; mở rộng mạng lưới khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP) 2.0 theo hướng đổi mới sáng tạo, phát thải carbon thấp, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số và công nghệ mới nổi; thúc đẩy giao lưu văn hóa, thể thao, giao lưu thế hệ trẻ để tăng cường hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Trong chuyến thăm trên, hai bên đã ký kết nhiều văn kiện hợp tác trong lĩnh vực thương mại điện gió, chuyển đổi số, phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia, đổi mới tài chính… tạo cơ sở quan trọng thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Singapore thời gian tới.

Để triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, hai bên nhất trí giao Bộ Ngoại giao hai nước phối hợp cùng các Bộ/ngành hữu quan xây dựng kế hoạch hành động để triển khai trong thời gian tới.

Ngoài hợp tác song phương, hai nước cũng đã hợp tác và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Hai nước cơ bản chia sẻ lập trường về các vấn đề khu vực và quốc tế, phối hợp lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, trong đó có Liên hợp quốc. Hai bên cũng phối hợp chặt chẽ trong khối ASEAN nhằm không ngừng nâng cao vai trò và vị thế của hai nước trong ASEAN cũng như trên thế giới, góp phần giữ vững vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc an ninh khu vực.

Sau đó là chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng nước Cộng hòa Singapore Lawrence Wong và Phu nhân từ ngày 25-26/3/2025. Chuyến thăm diễn ra chỉ hơn một tuần sau chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Singapore, cho thấy sự quan tâm cũng như sự coi trọng của Singapore trong hợp tác với Việt Nam. Chuyến thăm góp phần thúc đẩy để hiện thực hóa tiềm năng hợp tác trong nội hàm quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện mà hai bên vừa nâng cấp nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Singapore.

Sáng 26/3/2025, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân chủ trì Lễ đón Thủ tướng Cộng hòa Singapore Lawrence Wong và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam.

Gần đây nhất, sáng 16/4/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã điện đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong.

Trong buổi điện đàm, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Singapore hỗ trợ Việt Nam xây dựng các trung tâm tài chính quốc tế; mở rộng và nâng cấp mạng lưới các Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP) thế hệ mới gắn với chuyển giao công nghệ cao.

Thủ tướng Lawrence Wong bày tỏ mong muốn hợp tác chặt chẽ với Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Singapore phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả.

Singapore sẽ nâng tổng số VSIP tại Việt Nam lên 30 khu công nghiệp năm 2026, nhân kỷ niệm 30 năm dự án thành công này hiện diện ở Việt Nam; cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược thông qua ký kết các thỏa thuận mới về đào tạo cán bộ và mở rộng Chương trình Hợp tác phát triển Singapore tới các địa phương của Việt Nam.

Thủ tướng Singapore bày tỏ tin tưởng quan hệ hai nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ và mong muốn tạo đột phá trong các lĩnh vực mới như trao đổi tín chỉ carbon, hợp tác bảo đảm an ninh lương thực.

Sáng 16/4/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng điện đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong.

Hai Thủ tướng nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, đẩy mạnh trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp; duy trì hiệu quả cơ chế hợp tác hiện có, trong đó có cơ chế trao đổi thường niên giữa hai Thủ tướng; sớm triển khai cơ chế Đối thoại chiến lược giữa hai Đảng cầm quyền năm 2026; hợp tác đảm bảo an ninh năng lượng.

Hai bên cũng khẳng định dành ưu tiên, nguồn lực trong triển khai hiệu quả Chương trình hành động về Đối tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2025-2030. Hai bên cũng nhất trí khả năng ký kết Hiệp định liên chính phủ về việc mua bán điện phát thải carbon thấp xuyên biên giới, tạo khuôn khổ pháp lý, bảo đảm triển khai thành công dự án xuất khẩu điện gió từ Việt Nam sang Singapore.

Hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư phát triển mạnh mẽ

Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư là lĩnh vực mà hai nước đạt được nhiều thành tựu. Từ năm 1996 đến nay, Singapore luôn là một trong những đối tác lớn nhất của Việt Nam. Kim ngạch thương mại hai nước tăng theo từng năm, năm 2021 đạt 8,3 tỷ USD; năm 2022 đạt trên 9,16 tỷ USD; năm 2023 đạt 9 tỷ USD; năm 2024 đạt 10,3 tỷ USD (tăng 14,7% so với năm 2023, là mức tăng trưởng tốt so với các đối tác khác trong khu vực); năm 2025 đạt 31 tỷ USD; 4 tháng đầu năm 2026 đạt gần 14,7 tỷ USD.

Trong 4 tháng đầu năm 2026, Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí đối tác thương mại thứ 10 của Singapore. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Singapore với Việt Nam đạt 18,8 tỷ SGD, tăng 43,7% so với cùng kỳ 2025, trong đó xuất khẩu của Singapore tới Việt Nam đạt 10,2 tỷ SGD, tăng 8,9%; nhập khẩu của Singapore từ Việt Nam đạt 8,5 tỷ SGD, tăng 133%.

Trong 4 tháng đầu năm 2026, Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí đối tác thương mại thứ 10 của Singapore.

Trong xuất khẩu hàng hóa của Singapore, giá trị xuất khẩu sản phẩm sản xuất nội địa đến Việt Nam đạt 3,2 tỷ SGD, tăng 13,8%, giá trị tạm nhập tái xuất (trung chuyển) sang Việt Nam đạt 7,1 tỷ SGD, tăng 6,8%. Nếu chỉ tính riêng hàng hóa có xuất xứ Việt Nam và Singapore, Việt Nam đang xuất siêu sang Singapore 5,36 tỷ SGD (tương đương hơn 4,18 tỷ USD).

Đáng chú ý, ba nhóm máy móc và thiết bị điện và bộ phận (HS 85); nhiên liệu, dầu mỏ và sản phẩm chưng cất; các chất chứa bi-tum; các loại sáp khoáng chất (HS 27); và Lò phản ứng hạt nhân, nồi hơi, máy và thiết bị cơ khí và bộ phận (HS 84) đang tiếp tục là các nhóm có tăng trưởng dương ở mức cao ở cả hai chiều xuất khẩu và nhập khẩu.

Là hai nền kinh tế mang tính bổ trợ lẫn nhau, Việt Nam và Singapore thúc đẩy thực thi các hiệp định thương mại mà hai bên cùng tham gia nhằm tăng cường hợp tác kinh tế song phương. Cùng là thành viên của Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), Việt Nam và Singapore khai thác hiệu quả những lợi ích mà các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mang lại, đóng góp vào quá trình phục hồi kinh tế mỗi nước, cũng như của khu vực hậu đại dịch.

Về đầu tư, trong tháng 1/2026, Singapore dẫn đầu về vốn đầu tư vào Việt Nam với 1,07 tỷ USD, chiếm 41,54% tổng vốn đầu tư.

Một số dự án tiêu biểu là: Dự án Nhà máy điện khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Bạc Liêu, vốn đăng ký 4 tỷ USD. Đây là Dự án lớn nhất của Singapore tại Việt Nam; Dự án công ty Trách nhiệm hữu hạn phát triển Nam Hội An, vốn đăng ký 4 tỷ USD; Dự án Nhà máy điện LNG Long An I và II, tổng đầu tư 3,1 tỷ USD.

Các khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP) là biểu tượng hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Các khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP) là biểu tượng hợp tác kinh tế giữa hai nước. Từ khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP) đầu tiên được khởi động năm 1996 tại Bình Dương, đến nay, Việt Nam là quốc gia Singapore xây dựng nhiều khu công nghiệp nhất trên thế giới với 18 khu, thu hút hơn 18,7 tỷ USD vốn đầu tư, tạo việc làm cho hơn 300.000 lao động. Các khu VSIP thực sự là những ngọn hải đăng trong hợp tác kinh tế giữa hai nước, không chỉ góp phần thúc đẩy công nghiệp, hiện đại hóa ở Việt Nam, mà còn đóng góp vào chuỗi cung ứng và kết nối kinh tế trong khu vực.

Ở chiều ngược lại, tính đến tháng 3/2025, Việt Nam có 153 dự án đầu tư tại Singapore với tổng vốn đăng ký hơn 690 triệu USD. Vốn đầu tư của Việt Nam tại Singapore chủ yếu tập trung vào lĩnh vực khoa học và công nghệ, thông tin và truyền thông, các lĩnh vực khác.

Hai nước duy trì hiệu quả cơ chế họp Hội nghị Bộ trưởng Kết nối hai nền kinh tế trên cơ sở Hiệp định khung kết nối hai nền kinh tế Việt Nam-Singapore (Hiệp định khung) để rà soát, tháo gỡ vướng mắc, đồng thời trao đổi các định hướng, giải pháp, kế hoạch hoạt động cụ thể nhằm tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước. Đến nay, hai bên đã tổ chức được 18 kỳ họp, lần gần nhất vào ngày 18/9/2024 tại Singapore.

Với mục tiêu phát triển những lĩnh vực tiềm năng mới, Chính phủ hai nước đã thống nhất nâng cấp Hiệp định khung (ký năm 2005) nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long (tháng 8/2023), với 5 trụ cột gồm: kết nối năng lượng; phát triển bền vững; cơ sở hạ tầng; kỹ thuật số và đổi mới sáng tạo; kết nối các lĩnh vực khác.

Một điều đặc biệt, Singapore là quốc gia đầu tiên Việt Nam thiết lập quan hệ Đối tác Kinh tế số-Kinh tế xanh trong chuyến thăm chính thức Singapore của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vào tháng 2/2023.

Trước đó, vào tháng 10/2022, hai nước đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác về tín chỉ carbon, phù hợp với Điều 6 của Thỏa thuận Paris về chống biến đổi khí hậu. Khuôn khổ hợp tác Đối tác Kinh tế số-Kinh tế xanh đã khẳng định quyết tâm và cam kết mạnh mẽ của hai nước về đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, cắt giảm khí thải và phát triển bền vững. Đồng thời, đây cũng là cơ sở mở ra nhiều cơ hội lớn cho hai nước tăng cường kết nối kinh tế trong các lĩnh vực đầy tiềm năng như kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, đổi mới sáng tạo, năng lượng sạch, chống biến đổi khí hậu… không chỉ có lợi cho Việt Nam và Singapore mà cho cả khu vực.

Hai nước hiện đang nghiên cứu mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực mới như thực phẩm, đổi mới sáng tạo, năng lượng... Ví dụ điển hình là Dự án Năng lượng Việt Nam-Singapore (VSEP), tương tự như dự án Khu công nghiệp Singapore-Việt Nam (VSIP) mà Singapore đã khởi xướng từ cách đây gần 30 năm (năm 1996). Đây là dự án mà cả hai nước triển khai để phát triển các nguồn năng lượng tái tạo dồi dào của Việt Nam - đặc biệt là điện gió ngoài khơi, để Việt Nam có thể tham gia vào Lưới điện ASEAN. Mạng lưới điện ASEAN sẽ kết nối tất cả các nước ASEAN để đạt được mục tiêu đảm bảo an ninh năng lượng; đồng thời cũng giúp hai nước đạt được mục tiêu chung về mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Hợp tác giáo dục-đào tạo nguồn nhân lực là điểm sáng trong quan hệ song phương. Nhằm giúp Việt Nam tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, theo sáng kiến của Singapore, ngày 28/11/2001, Trung tâm Đào tạo Việt Nam-Singapore (VSTC) được thành lập tại Hà Nội, do Chính phủ Singapore tài trợ kinh phí hoạt động, với mục tiêu giúp Việt Nam nhanh chóng hội nhập khu vực và thế giới, đồng thời đáp ứng nhu cầu đào tạo cán bộ cấp thiết của Việt Nam. Hai bên đã ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục Việt Nam-Singapore (tháng 8/2023), tạo cơ sở pháp lý thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Trong hơn 30 năm qua, hơn 21.000 cán bộ trung và cao cấp, giữ vị trí quản lý của Việt Nam đã tham gia tập huấn trong khuôn khổ Chương trình Hợp tác Singapore; 30 suất học bổng cấp phổ thông hàng năm được Chính phủ Singapore dành cho Việt Nam đều đặn từ cuối những năm 90 của thế kỷ XX, và được tăng lên gấp đôi kể từ năm 2023; 5 Thỏa thuận giữa hai Bộ Ngoại giao về Chương trình đào tạo dành cho cán bộ trung, cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Singapore cho các giai đoạn 2011-2013, 2013-2015, 2017-2019, 2021-2023, 2024-2027 đã được triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng, đội ngũ cán bộ. Đây chính là nguồn nhân lực quý, là cầu nối quan trọng cho mối quan hệ hợp tác đa dạng giữa Việt Nam và Singapore.

Về hợp tác giao thông-vận tải và du lịch, ngay sau khi cơ bản kiểm soát được đại dịch COVID-19, từ tháng 3/2022, Việt Nam và Singapore đã sớm dỡ bỏ các hạn chế đi lại với nhau, nối lại đường bay thương mại. Hiện có hơn 130 chuyến bay thẳng hàng tuần từ Việt Nam (Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Phú Quốc) đến Singapore khai thác bởi các hãng hàng không.

Chuyến bay quốc tế từ Singapore mang số hiệu SQ172, chở theo 160 hành khách hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng, sáng 27/3/2022, đánh dấu việc mở lại đường bay quốc tế đầu tiên đến Đà Nẵng sau thời gian dài tạm ngừng vì dịch COVID-19.

Việt Nam nằm trong top 3 thị trường khách quốc tế đến Singapore trong Quý 1 năm 2026. Điều này cho thấy xu hướng du lịch khu vực tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của Việt Nam như một trong những thị trường nguồn của Đảo quốc Sư tử.

Singapore cũng tiếp tục là một trong những điểm đến quốc tế được du khách Việt yêu thích trong năm 2026, cùng với Nhật Bản, Hàn Quốc và Thái Lan.

Cộng đồng người Việt tại Singapore hiện dao động từ 20.000-25.000 người, gồm những người đến học tập, làm việc và sinh sống lâu dài ở Singapore. Nhìn chung người Việt tại Singapore là cộng đồng trí thức, tuân thủ tốt luật lệ sở tại, hướng về quê hương đất nước.

Đây là những thành quả quan trọng góp phần vào các thành tựu phát triển của mỗi nước và đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam- Singapore phát triển ngày càng hiệu quả, thực chất.

Tiếp tục củng cố tin cậy chính trị và nâng tầm phối hợp chiến lược Việt Nam-Singapore

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 29 đến ngày 31/5/2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc tiếp tục triển khai và cụ thể hóa khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường, chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ song phương đang phát triển hết sức tốt đẹp, đồng thời hai nước đều đứng trước yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng với những chuyển dịch nhanh chóng của kinh tế thế giới.

Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố tin cậy chính trị và nâng tầm phối hợp chiến lược giữa hai nước. Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều biến động, việc Việt Nam và Singapore duy trì trao đổi cấp cao thường xuyên, chia sẻ tầm nhìn phát triển và tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương có ý nghĩa rất quan trọng.

Về kinh tế, hai bên kỳ vọng thúc đẩy mạnh hơn hợp tác đầu tư, thương mại, tài chính và kết nối chuỗi cung ứng. Singapore có thế mạnh về công nghệ, tài chính, logistics, quản trị hiện đại; trong khi Việt Nam có thị trường năng động, nguồn nhân lực dồi dào và tốc độ tăng trưởng cao. Sự bổ trợ này tạo dư địa rất lớn để hai nước cùng phát triển trong giai đoạn mới.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường cho biết một trọng tâm quan trọng của chuyến thăm là thúc đẩy hợp tác khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đi vào chiều sâu và thực chất hơn. Hai bên được kỳ vọng mở rộng hợp tác trong trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ bán dẫn, đô thị thông minh, kinh tế số, chính phủ số và chuyển đổi xanh. Đây đều là những lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển dài hạn của Việt Nam.

Còn theo Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh, Singapore là quốc gia đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có chuyến thăm cấp Nhà nước sau khi Việt Nam vừa kiện toàn lãnh đạo cấp cao. Điều này cho thấy tầm quan trọng cũng như sự quan tâm của lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với Singapore, đối với quan hệ Việt Nam-Singapore trong bối cảnh khu vực và thế giới đang có nhiều biến động.

Đại sứ Trần Phước Anh cũng cho biết thêm trong vòng hơn 1 năm kể từ tháng 3/2025, lãnh đạo cao nhất của Việt Nam đã 2 lần đến thăm Singapore. Điều đó cũng cho thấy sự quan trọng của quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Singapore cũng như ý nghĩa của chuyến thăm này trong bối cảnh cả Singapore và Việt Nam đều đang có những quyết tâm về mặt chiến lược, chính sách để thúc đẩy phát triển mang tính trung hạn và dài hạn của đất nước mình.

Đối với Singapore, đó là sự điều chỉnh về chính sách kinh tế cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Còn đối với Việt Nam, đó là kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam tầm nhìn đến năm 2045. Trong bối cảnh như vậy, lãnh đạo cao nhất của Đảng, của Nhà nước Việt Nam đến thăm Singapore cũng cho thấy ý nghĩa quan trọng, sự đặc biệt của chuyến thăm, của quan hệ Việt Nam-Singapore.

Chuyến thăm cũng nhấn mạnh sự tăng cường hợp tác về mặt kênh đảng giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hành động nhân dân (PAP) của Singapore.

Đại sứ Trần Phước Anh nhấn mạnh: "Với tất cả những ý nghĩa như vậy, tôi cho rằng chuyến thăm sắp tới sẽ tạo ra xung lực mới, động lực mới để thúc đẩy hơn nữa quan hệ Việt Nam-Singapore lên tầm cao mới sau khi hơn một năm qua hai nước đã tăng cường và thúc đẩy quan hệ trên mọi mặt của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện./.

Khu đô thị trong Khu công nghiệp đô thị VSIP Hải Phòng. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)