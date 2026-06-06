Sẵn sàng cho Khóa họp lần thứ 26 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Nga

Theo phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, tiếp nối chương trình làm việc tại St. Petersburg, ngày 5/6 (giờ địa phương), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã dự Phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế quốc tế Saint Petersburg lần thứ 29, hội đàm với Phó Thủ tướng, Chủ tịch phân ban Nga trong Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Nga Dmitry Chernyshenko; tiếp Phó Chủ tịch kiêm Ủy viên Ban điều hành ngân hàng VTB Alexander Pakhomov, Nhà sáng lập Quỹ đầu tư AFK Sistema Vladimir Petrovich Yevtushenkov và Tổng giám đốc công ty Novatek Leonid Mikhelson.

Tại hội đàm, Phó Thủ tướng Chernyshenko bày tỏ vui mừng lần đầu tiên được gặp Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc; chúc mừng Phó Thủ tướng Thường trực với vị trí công tác mới.

Khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Nga tại khu vực, Phó Thủ tướng Nga đánh giá cao sự phát triển tích cực của hợp tác song phương thời gian qua; ghi nhận các nỗ lực của bộ, ngành hai nước trong triển khai các thỏa thuận cấp cao và Kế hoạch tổng thể phát triển quan hệ hai nước đến năm 2030, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế-thương mại, năng lượng-dầu khí, văn hóa, du lịch…

Phó Thủ tướng Chernyshenko đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ triển khai các dự án có ý nghĩa chiến lược dài hạn trong các lĩnh vực năng lượng-dầu khí, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, trong đó có Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, Trung tâm tiếng Nga Puskin…

Phó Thủ tướng Nga D. Chernyshenko, Chủ tịch phân ban Nga trong Ủy ban liên chính phủ Việt Nam-Nga. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Về phần mình, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cảm ơn và đánh giá cao sự quan tâm và đóng góp tích cực của cá nhân Phó Thủ tướng Chernyshenko cho quan hệ song phương thời gian qua; khẳng định Chính phủ Việt Nam nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Nga để thúc đẩy toàn diện các lĩnh vực hợp tác, trong đó phát huy tối đa vai trò điều phối quan trọng của Ủy ban liên Chính phủ hai nước.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh trong bối cảnh hiện nay, hai bên cần nỗ lực để triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, làm sâu sắc hơn các lĩnh vực hợp tác truyền thống và mở rộng sang các lĩnh vực, dự án mới; quyết tâm đưa quan hệ kinh tế-thương mại, đầu tư và các lĩnh vực khác lên ngang tầm với quan hệ chính trị tốt đẹp, phù hợp với chỉ đạo của Lãnh đạo cấp cao hai nước, đáp ứng mong muốn và nguyện vọng của hai dân tộc.

Hai bên thống nhất đánh giá, thời gian qua dù bị ảnh hưởng bởi tình hình của khu vực và thế giới, quan hệ kinh tế-thương mại song phương vẫn phát triển tích cực, thương mại hai chiều năm 2025 tăng 5,7%; hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục đào tạo, đặc biệt là hợp tác giữa các trường đại học hai nước không ngừng được củng cố và mở rộng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc tại cuộc làm việc với Phó Thủ tướng Nga D.Chernyshenko. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Hai bên ghi nhận hoạt động giao lưu nhân dân diễn ra hết sức sôi động với việc tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và số lượng khách du lịch liên tục tăng, đồng thời giao các bộ, ngành liên quan của hai nước trao đổi để sớm thống nhất và ký Hiệp định về miễn thị thực cho du lịch theo nhóm tạo điều kiện cho sự đi lại của người dân, doanh nghiệp.

Hai Phó Thủ tướng nhất trí giao các cơ quan liên quan hai nước phối hợp chuẩn bị kỹ các nội dung phục vụ hoạt động của Lãnh đạo chủ chốt hai nước trong thời gian tới và Khóa họp lần thứ 26 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Nga dự kiến sẽ được tổ chức tại Việt Nam trong năm 2026.

Tại các cuộc tiếp doanh nghiệp, lãnh đạo AFK Sistema, Novatek, VTB khẳng định với nền kinh tế năng động, quy mô thị trường lớn và mục tiêu, triển vọng phát triển rõ ràng, Việt Nam là điểm đến và thị trường tiềm năng của các doanh nghiệp, tập đoàn Nga; mong muốn Chính phủ Việt Nam tiếp tục quan tâm, tạo các điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Nga triển khai các hoạt động đầu tư tại Việt Nam, phù hợp với tiềm năng và mong muốn của hai bên.

Phó Thủ tướng Thường trực ghi nhận các đề xuất hợp tác, khẳng định sẽ giao các cơ quan liên quan của phía Việt Nam nghiên cứu các quan tâm của doanh nghiệp Nga; cho biết Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nga tìm hiểu và đầu tư tại Việt Nam, phục vụ cho công cuộc phát triển của cả hai phía.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh thành công của các doanh nghiệp chính là thành công của Việt Nam, vì vậy Chính phủ Việt Nam luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp trên cơ sở hài hòa lợi ích, bảo đảm tuân thủ pháp luật, phù hợp các mục tiêu, quy hoạch phát triển của Việt Nam./.

Việt Nam dự Phiên thảo luận “Nga-APEC: Triển vọng hợp tác rộng mở đến năm 2035” Ngày 5/6, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã dự Phiên thảo luận “Nga-APEC: Triển vọng hợp tác rộng mở đến năm 2035” và chia sẻ những kinh nghiệm của Việt Nam trong chuẩn bị cho Năm APEC 2027.