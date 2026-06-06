Phân luồng giao thông phục vụ Đại hội toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Đại hội toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, Công an Hà Nội thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện.

Trong hai ngày 7-8/6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (số 2 Đại lộ Thăng Long, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội) diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Đại hội, Công an thành phố Hà Nội thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện.

Trong thời gian tạm cấm và hạn chế phương tiện, Công an thành phố yêu cầu tất cả các phương tiện tham gia giao thông tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và theo hướng dẫn, phân luồng của lực lượng chức năng.

Khi gặp các xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ, người tham gia giao thông phải khẩn trương chuyển hướng vào các đường ngang, điểm giao cắt gần nhất theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để nhường đường cho đoàn xe ưu tiên và hỗ trợ lực lượng chức năng hoàn thành nhiệm vụ./.

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