Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc: Đối thoại và hợp tác là chìa khóa cho tương lai

Tại diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh đối thoại và hợp tác là nền tảng để củng cố lòng tin, thúc đẩy phát triển bền vững và kiến tạo tương lai

Chiều 4/6 (giờ địa phương), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã dự và phát biểu tại phiên khai mạc Diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersburg lần thứ 29.

Diễn đàn năm nay có sự tham dự của Tổng thống Nga V. Putin, lãnh đạo cấp cao một số quốc gia châu Á, Trung Đông, châu Phi, châu Mỹ Latinh và hơn 20.000 đại biểu đại diện cho các chính phủ, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế, học giả, từ hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Với chủ đề "Đối thoại thực chất – Con đường hướng tới tương lai", Diễn đàn gồm 150 phiên thảo luận chuyên đề, tập trung vào những vấn đề lớn như kinh tế toàn cầu giữa đối đầu và hợp tác; tái cấu trúc kinh tế Nga để quay lại quỹ đạo tăng trưởng; các công nghệ định hình tương lai; xã hội trong kỷ nguyên công nghệ mới; chất lượng và các mô hình phát triển mới./.