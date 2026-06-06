Nghệ nhân gần 70 tuổi và hành trình biến lá rừng thành tác phẩm nghệ thuật

Giữa lòng cố đô Huế, nghệ nhân Võ Ngọc Hùng - người được nhiều du khách ưu ái gọi bằng cái tên “Vua lá cây” đang biến những chiếc lá rừng thành các tác phẩm nghệ thuật mang đậm dấu ấn Việt.

Giữa lòng cố đô Huế, nghệ nhân Võ Ngọc Hùng - người được nhiều du khách ưu ái gọi bằng cái tên “Vua lá cây” đang biến những chiếc lá tưởng chừng vô tri của núi rừng thành các tác phẩm nghệ thuật độc đáo mang đậm dấu ấn văn hóa Việt.

Ẩn mình trong phường Kim Long cổ kính, xưởng nhỏ của ông Hùng không chỉ là nơi sáng tạo nghệ thuật mà còn giống như một “bảo tàng thiên nhiên sống”. Tại đây, du khách có thể tận mắt quan sát quy trình chế tác thủ công hoặc trực tiếp tham gia các lớp trải nghiệm làm nghệ thuật từ lá cây trong không gian gia đình gần gũi, mộc mạc.

Điểm đặc biệt trong các sản phẩm của nghệ nhân Võ Ngọc Hùng là toàn bộ đều được tạo nên từ những chiếc lá bàng sau quá trình xử lý công phu. Từ quạt tay, ô, túi xách cho đến nón lá - biểu tượng đặc trưng của Huế tất cả đều mang vẻ đẹp mong manh nhưng bền bỉ của những “bộ xương lá” tinh xảo.

Dưới đôi tay khéo léo của người nghệ nhân, những chiếc lá mỏng manh được “tái sinh”, mang theo hình ảnh đặc trưng của vùng đất sông Hương - núi Ngự. Nhiều sản phẩm còn được sắp lớp, may ghép tỉ mỉ và trang trí bằng các họa tiết gợi nhắc vẻ đẹp thơ mộng của Huế.

Từ những chiếc lá rừng bình dị, nghệ nhân xứ Huế đang kể câu chuyện về sự sáng tạo, tình yêu thiên nhiên và khát vọng làm mới các giá trị văn hóa bằng một cách rất riêng./.