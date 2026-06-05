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World Cup 2026: Khi bóng đá gặp K-pop

“Kick Pass Dance” được xây dựng từ những động tác đơn giản mô phỏng hai kỹ năng là đá bóng và chuyền bóng, giúp người tham gia dễ dàng học theo và cùng hòa mình vào không khí lễ hội World Cup.

Đức Thắng
Một tiết mục biểu diễn bóng đá nghệ thuật tại sự kiện. (Ảnh: Đức Thắng/TTXVN)
Một tiết mục biểu diễn bóng đá nghệ thuật tại sự kiện. (Ảnh: Đức Thắng/TTXVN)

Trong không khí hướng tới Vòng chung kết World Cup 2026 sẽ diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico, ngày 5/6, nền tảng thể thao Pickong đã giới thiệu ca khúc và vũ đạo “Vũ điệu Đá và Chuyền bóng” (Kick Pass Dance) tại một sự kiện tổ chức ở Seoul, với mục tiêu tạo nên phong trào cổ vũ bóng đá toàn cầu dành cho mọi lứa tuổi.

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, ban tổ chức cho biết “Kick Pass Dance” được xây dựng từ những động tác đơn giản mô phỏng hai kỹ năng cơ bản của bóng đá là đá bóng và chuyền bóng, giúp người tham gia dễ dàng học theo và cùng hòa mình vào không khí lễ hội World Cup.

Điệu nhảy được kỳ vọng sẽ lan tỏa trên các nền tảng số dưới hình thức thử thách tiếp sức (relay challenge), góp phần kết nối người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Pickong Jang Hee Chan cho biết World Cup là lễ hội thể thao lớn nhất hành tinh diễn ra 4 năm một lần và là dịp để mọi người cùng chia sẻ niềm vui thông qua thể thao, âm nhạc và văn hóa.

Ông bày tỏ mong muốn giới thiệu “Kick Pass Dance” đến công chúng toàn cầu, qua đó mang lại niềm vui, tinh thần đoàn kết và sự kết nối cho những người yêu bóng đá.

Cựu ca sỹ nhạc Pop Kim Heung Kook đánh giá cao nỗ lực của Pickong và cá nhân Chủ tịch Jang Hee Chan trong nhiều năm qua nhằm phát triển nền tảng thể thao này.

Ông cho rằng sự kiện được tổ chức trước thềm World Cup 2026 mang ý nghĩa đặc biệt, đồng thời bày tỏ hy vọng các cơ quan truyền thông trong và ngoài nước sẽ góp phần quảng bá rộng rãi hơn nữa sáng kiến này tới cộng đồng quốc tế.

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Ông Woo Hee Yong, một trong những người tiên phong đưa bóng đá nghệ thuật Hàn Quốc ra thế giới, giao lưu cùng khách mời tại sự kiện. (Ảnh: Đức Thắng/TTXVN)

Tại sự kiện, ông Woo Hee Yong, người được biết đến là một trong những người tiên phong đưa bóng đá nghệ thuật Hàn Quốc ra thế giới, cho biết phong trào bóng đá nghệ thuật đã phát triển tại khoảng 150 quốc gia.

Theo ông, Hàn Quốc là một trong những cái nôi quan trọng của bộ môn này và cộng đồng bóng đá nghệ thuật đang tiếp tục nỗ lực để được công nhận rộng rãi hơn trên đấu trường thể thao quốc tế. Ông cũng bày tỏ kỳ vọng dự án Pickong sẽ nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ để có thể vươn ra toàn cầu.

Sự kiện còn có màn trình diễn của các vận động viên bóng đá nghệ thuật hàng đầu Hàn Quốc cùng nhóm nhạc nam K-pop Kokoon gồm các thành viên Joo Won, Won Gi, Sae Am và Jung Hoon, những gương mặt đang thu hút sự quan tâm của khán giả quốc tế thông qua chương trình “Kokoon Show.”

Ban tổ chức cho rằng “Kick Pass Dance” phù hợp với xu hướng số hóa các hoạt động cổ vũ thể thao, đồng thời tương đồng với định hướng mở rộng trải nghiệm kỹ thuật số cho người hâm mộ mà FIFA đang hướng tới tại World Cup 2026./.

(TTXVN/Vietnam+)
#World Cup 2026 #Kick Pass Dance #bóng đá nghệ thuật #K-pop #Hàn Quốc #thể thao số hóa #kết nối toàn cầu Hàn Quốc
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