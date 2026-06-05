Australia thu giữ hơn 100.000 con gián ngoại lai

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, lực lượng chức năng liên bang Australia vừa phát hiện và tịch thu hơn 100.000 con gián ngoại lai tại một cơ sở nhân giống thương mại ở thành phố Bathurst, thuộc vùng Central West, bang New South Wales (NSW).

Bộ Khí hậu, Năng lượng, Môi trường và Nguồn nước Australia cho biết đây là vụ tịch thu động vật không xương sống ngoại lai bất hợp pháp có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại quốc gia này, với giá trị thị trường ước tính lên tới 200.000 AUD (142.690 USD). Số côn trùng bị thu giữ chủ yếu bao gồm gián đất Dubia và gián khổng lồ Madagascar.

Người phát ngôn của bộ trên nhấn mạnh hoạt động nuôi dịch vụ và buôn bán gián ngoại lai bất hợp pháp đang có xu hướng gia tăng tại Australia.

Cơ quan này cảnh báo các cơ sở kinh doanh và người nuôi thú cưng rằng mọi hành vi sở hữu, nhân giống hoặc thương mại các loài gián ngoại lai này đều vi phạm luật pháp liên bang và sẽ bị thu giữ, xử phạt nghiêm khắc.

Đối với những người nuôi bò sát thường dùng gián Dubia làm thức ăn cho vật nuôi, giới chức khuyến khích chuyển sang các giải pháp thay thế hợp pháp như dế hoặc gián gỗ bản địa.

Theo đánh giá nguy cơ sinh học từ Bộ Khí hậu, Năng lượng, Môi trường và Nguồn nước Australia, các loài gián ngoại lai này có tiềm năng mang mầm bệnh truyền nhiễm, đe dọa nghiêm trọng đến hệ sinh thái động vật hoang dã bản địa và ngành nông nghiệp của nước này.

Hiện tại, Bộ Công nghiệp Cơ bản và Phát triển Vùng bang NSW (DPIRD) đang tiến hành quy trình tiêu hủy nhân đạo và xử lý an toàn sinh học đối với toàn bộ số gián bị thu giữ.

Bà Carol Booth, Giám đốc chính sách của Hội đồng Loài xâm lấn Australia, cho biết việc nuôi và buôn bán lậu các loài động vật không xương sống đang ngày càng phổ biến do tính chất giao dịch dễ dàng qua mạng internet và đường bưu điện, khiến cơ quan chức năng khó kiểm soát toàn diện quy mô.

Bà Booth cảnh báo nguy cơ lớn nhất từ thị trường “ngầm” này là việc vô tình phát tán các vi sinh vật và mầm bệnh mới vào môi trường tự nhiên, có thể gây ra những hệ lụy hủy diệt chuỗi thức ăn của các loài chim, bò sát bản địa.

Tính đến thời điểm hiện tại, Bộ Khí hậu, Năng lượng, Môi trường và Nguồn nước Australia cho biết vẫn chưa có lệnh truy tố chính thức nào được đưa ra liên quan đến vụ bắt giữ tại Bathurst.

Đại diện các tổ chức bảo tồn động vật hoang dã đang kêu gọi hệ thống pháp luật Australia cần có những chế tài nghiêm khắc hơn nữa, thay vì chỉ áp dụng các hình phạt tù treo hoặc phạt hành chính nhẹ như trước đây, để răn đe vấn nạn buôn bán sinh vật ngoại lai lậu./.

Australia thu hồi khẩn cấp hai loại thực phẩm chức năng và kẹo của Nature’s Own Australia vừa phát đi cảnh báo thu hồi khẩn cấp đối với hai sản phẩm thực phẩm chức năng phổ biến thuộc thương hiệu Nature’s Own sau khi phát hiện nguy cơ có thể tồn tại mảnh kính bên trong lọ.

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