Australia cảnh báo người dân không chủ quan trước dịch cúm

Theo báo cáo giám sát bệnh hô hấp mới nhất do Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Australia (ACDC) công bố ngày 5/6, số ca nhiễm cúm mùa ghi nhận tại nước này từ đầu năm 2026 đến nay đang ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm.

Tuy nhiên, giới chuyên gia y tế vẫn đưa ra lời cảnh báo người dân không được chủ quan trước diễn biến dịch bệnh.

Phóng viên TTXVN tại Sydney dẫn số liệu thống kê của Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Australia cho thấy tính từ ngày 1/1 đến ngày 31/5, trên toàn Australia ghi nhận 33.071 ca mắc cúm, giảm tới 65% so với mức 96.422 ca cùng kỳ năm 2025-năm được ghi nhận là có số ca tử vong liên quan đến cúm cao nhất tính từ năm 2000 đến nay, với 1.701 trường hợp tử vong.

Lý giải về nguyên nhân sụt giảm này, báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Australia nhận định làn sóng lây nhiễm nghiêm trọng trong năm ngoái có thể đã giúp cộng đồng hình thành mức độ miễn dịch cao hơn.

Bên cạnh đó, việc giảm thiểu các ca bệnh xâm nhập từ nước ngoài nhờ các đợt bùng phát sớm tại Bắc Bán cầu trong mùa dịch 2025–2026 cũng là một yếu tố tác động tích cực.

Mặc dù vậy, Giáo sư Paul Griffin, chuyên gia bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Mater, nhấn mạnh mô hình dịch bệnh mỗi năm một khác và người dân không nên rơi vào "cảm giác an toàn giả tạo."

Ông cho biết biến thể cúm lây lan nhanh "Super-K" hiện vẫn là tác nhân gây ra phần lớn các ca nhiễm. Riêng trong 2 tuần cuối tháng 5, cơ quan y tế đã ghi nhận thêm 1.903 ca mắc mới, tăng 15% so với nửa đầu tháng.

Đồng quan điểm trên, Giáo sư Catherine Bennett, Trưởng bộ môn Dịch tễ học tại Đại học Deakin, dự báo đỉnh dịch cúm năm 2026 tại Australia có thể sẽ đến muộn hơn so với thông lệ (thông thường vào khoảng tháng 8) nhờ hàng rào miễn dịch cộng đồng. Bà khuyến cáo người dân nên tận dụng khoảng thời gian này để tiêm chủng bổ sung nhằm kiểm soát tốt làn sóng dịch bệnh mùa Đông.

Bên cạnh dịch cúm, các bệnh viện tại Australia hiện ghi nhận sự gia tăng của virus hợp bào hô hấp (RSV). Tính đến ngày 17/5, virus hợp bào hô hấp là nguyên nhân dẫn đến gần 50% trong tổng số 2.273 ca nhập viện do nhiễm trùng đường hô hấp.

Giáo sư Griffin lưu ý hiện nay y tế đã có sẵn nhiều giải pháp ứng phó hiệu quả như vaccine cho phụ nữ mang thai, người cao tuổi và liệu pháp kháng thể đơn dòng cho trẻ sơ sinh.

Về tỷ lệ tiêm chủng, số liệu từ Trung tâm Nghiên cứu và Giám sát Tiêm chủng Quốc gia Australia (NCIRS) cho thấy tỷ lệ bảo vệ trong cộng đồng hiện vẫn ở mức thấp đáng ngại.

Cụ thể, mới chỉ 20% trẻ em từ 6 tháng đến 2 tuổi và 16% người trưởng thành (từ 18 đến 50 tuổi) được tiêm vaccine cúm trong mùa dịch năm nay. Tỷ lệ này ở nhóm người trên 65 tuổi đạt cao hơn, ở mức 52%.

Giáo sư Griffin nhận định dù Australia có Chương trình Tiêm chủng Quốc gia rất ưu việt bao gồm việc miễn phí vaccine cho các nhóm đối tượng nguy cơ cao tại nhiều bang và triển khai dạng vaccine xịt mũi không tiêm cho trẻ em nhưng tỷ lệ tiếp nhận vaccine của người dân vẫn dưới mức kỳ vọng.

Trong bối cảnh các dịch bệnh có thể phòng ngừa bằng vaccine như sởi, bạch hầu đang gia tăng trở lại trên toàn cầu, cùng với các mối đe dọa từ virus Hanta hay Ebola, giới chuyên gia y tế Australia kêu gọi người dân nâng cao ý thức tiêm phòng để giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực của mùa dịch năm nay./.

Biến thể cúm Super-K lây lan nhanh, Australia đối mặt nguy cơ bùng dịch Australia ghi nhận biến thể cúm Super-K lây lan nhanh ngay đầu mùa làm gia tăng số ca mắc, trong bối cảnh tỷ lệ tiêm vaccine giảm và giới chuyên gia cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch.

​

​

​

​

​

​