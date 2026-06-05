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Trung Quốc và Lào nhất trí thúc đẩy quan hệ phát triển lên tầm cao mới

Theo Chủ tịch Tập Cận Bình, Trung Quốc luôn coi Lào là đối tác quan trọng trong chính sách ngoại giao láng giềng, khẳng định sự ủng hộ với con đường phát triển phù hợp với điều kiện thực tiễn của Lào.

Hải Yến
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: THX/TTXVN)
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith ngày 5/6 đã nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước, đồng thời thúc đẩy quan hệ Trung Quốc-Lào phát triển lên tầm cao mới.

Cuộc hội đàm diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của nhà lãnh đạo Lào tới Trung Quốc từ ngày 2-6/6.

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc luôn coi Lào là đối tác quan trọng trong chính sách ngoại giao láng giềng, đồng thời tái khẳng định sự ủng hộ đối với con đường phát triển phù hợp với điều kiện thực tiễn của Lào. Nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh Bắc Kinh sẵn sàng cùng Viêng Chăn mở rộng hợp tác cùng có lợi, đưa quan hệ song phương tiếp tục phát triển ổn định và thực chất.

Để định hướng cho giai đoạn hợp tác tiếp theo, Chủ tịch Tập Cận Bình đề xuất 4 trọng tâm gồm: kiên trì phương hướng phát triển xã hội chủ nghĩa; củng cố nền tảng hợp tác cùng có lợi; tăng cường tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước; và đẩy mạnh phối hợp trong các vấn đề đối ngoại.

Về phía Lào, Chủ tịch Thongloun Sisoulith cho biết đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông tới Trung Quốc kể từ khi tái đắc cử cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Chuyến thăm diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và "Năm Hữu nghị Lào-Trung Quốc," vì vậy mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với quan hệ song phương.

Nhà lãnh đạo Lào đánh giá những thành tựu phát triển của Trung Quốc đã mang lại nhiều bài học và kinh nghiệm quý giá cho các quốc gia đang phát triển, trong đó có Lào. Ông nhận định quan hệ Lào-Trung Quốc hiện đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Ông Thongloun Sisoulith tái khẳng định Lào kiên định thực hiện nguyên tắc "Một Trung Quốc," đồng thời bày tỏ sự ủng hộ đối với các sáng kiến toàn cầu do Trung Quốc đề xuất. Lào cũng nhất trí thúc đẩy nâng tầm quan hệ song phương, tăng cường tin cậy chính trị cấp cao và mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

Hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác về an ninh-quốc phòng, thực thi pháp luật, thương mại, đầu tư, khai thác và chế biến khoáng sản, năng lượng sạch, kinh tế số, nông nghiệp hiện đại và bảo vệ môi trường sinh thái.

Sau hội đàm, lãnh đạo hai nước đã chứng kiến lễ ký kết nhiều văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực như hợp tác giữa hai đảng, tài chính, hải quan, kinh tế-thương mại, dân sinh, giao lưu thanh niên và truyền thông./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Trung Quốc #Nâng tầm quan hệ #Quan hệ ngoại giao Lào Trung Quốc
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