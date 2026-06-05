Nhật Bản và Indonesia khởi động đàm phán về chuyển giao tàu khu trục lớp Asagiri

Nhật Bản và Indonesia ngày 5/6 đã nhất trí khởi động các cuộc thảo luận cấp chuyên viên về khả năng Tokyo xuất khẩu tàu khu trục lớp Asagiri cho Jakarta trong bối cảnh Nhật Bản đang đẩy nhanh hợp tác quốc phòng với các quốc gia có cùng quan điểm chiến lược.

Phóng viên TTXVN tại Tokyo dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết hai bên đạt được thỏa thuận trên trong cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi và người đồng cấp Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin.

Tại cuộc hội đàm diễn ra ở Tokyo, Bộ trưởng Sjafrie bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác về trang bị và công nghệ quốc phòng với Nhật Bản, bao gồm cả khả năng tiếp nhận các tàu khu trục đa nhiệm lớp Asagiri hiện đang được Lực lượng Phòng vệ trên biển Nhật Bản (MSDF) vận hành.

Về phần mình, Bộ trưởng Koizumi cũng nhấn mạnh mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác quốc phòng giữa hai nước theo Thỏa thuận Hợp tác Quốc phòng (DCA) mới được ký kết trong chuyến thăm của ông tới Indonesia hồi tháng trước.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, hai bên nhất trí tiếp tục thảo luận chi tiết về vấn đề tàu khu trục thông qua cơ chế tham vấn cấp chuyên viên được thành lập từ tháng trước.

Kể từ khi nới lỏng các hạn chế xuất khẩu trang thiết bị và công nghệ quốc phòng vào tháng 4 vừa qua, Nhật Bản đẩy mạnh hợp tác về trang bị quốc phòng với các đối tác an ninh như Philippines, New Zealand và một số quốc gia khác./.

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