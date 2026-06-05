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Nhật Bản thông qua ngân sách bổ sung

Dự luật gói ngân sách bổ sung được thông qua với đa số phiếu tán thành từ liên minh cầm quyền gồm đảng Dân chủ Tự do và đảng Duy tân Nhật Bản cùng đảng đối lập Dân chủ quốc dân.

Bùi Hà
Đồng yen Nhật. (Ảnh: THX/TTXVN)
Đồng yen Nhật. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 5/6, Thượng viện Nhật Bản đã thông qua gói ngân sách bổ sung trị giá 3.110 tỷ yen (khoảng 19 tỷ USD) cho năm tài khóa hiện tại nhằm giảm bớt tác động của giá năng lượng tăng cao.

Dự luật được thông qua với đa số phiếu tán thành từ liên minh cầm quyền gồm đảng Dân chủ Tự do (LDP) và đảng Duy tân Nhật Bản (JIP) cùng đảng đối lập Dân chủ quốc dân.

Theo đó, Quỹ dự trữ ứng phó với tình hình Trung Đông sẽ được thành lập với quy mô 2.500 tỷ yen để giảm thiểu tác động của các biến động tại khu vực đang bất ổn này với người dân Nhật Bản.

Quỹ trên sẽ được phân bổ để giải quyết các vấn đề như tăng trợ cấp xăng dầu, hỗ trợ người sử dụng khí hóa lỏng (LPG) hoặc hỗ trợ các doanh nghiệp sử dụng điện siêu cao áp.

Ngoài ra, 100 tỷ yen sẽ được phân bổ để ưu tiên hỗ trợ các khoản trợ cấp cho chính quyền địa phương và 513,5 tỷ yen sẽ được sử dụng để bổ sung cho quỹ dự phòng chung dùng để hỗ trợ giá điện và khí đốt trong giai đoạn từ tháng 7- 9 năm nay. Toàn bộ các khoản ngân sách này sẽ được tài trợ bằng nguồn trái phiếu chính phủ.

Trước đó 1 ngày, Hạ viện Nhật Bản đã thông qua dự luật này. Như vậy, dự luật đã được thông qua tại cả lưỡng viện Quốc hội.

Cuộc xung đột kéo dài tại Trung Đông kể từ cuối tháng 2 vừa qua đã khiến giá dầu thô thế giới duy trì ở mức cao, làm gián đoạn nguồn cung dầu mỏ và các sản phẩm dầu khí khác do eo biển Hormuz trên thực tế bị phong tỏa.

Thực trạng này đã gây áp lực rất lớn đối với nền kinh tế thứ 4 thế giới bởi Nhật Bản là quốc gia phụ thuộc rất nhiều vào dầu thô nhập khẩu từ Trung Đông./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Ngân sách Nhật Bản #giá năng lượng #Xung đột Trung Đông #dự luật #tài chính Nhật Bản
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