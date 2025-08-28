Thế giới

Australia thu giữ 900kg ma túy amphetamine giấu trong cuộn bìa cứng

Lực lượng chức năng Australia phát hiện 900kg ma túy amphetamine được cất giấu tinh vi trong 600 cuộn bìa cứng vận chuyển bằng container tới cảng Botany, Sydney, với tổng trị giá 41,6 triệu USD.

Thanh Tú
Ma túy đá được phát hiện giấu trong cuộn bìa. (Nguồn: AFP)
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, ngày 28/8, Cảnh sát Liên bang Australia (AFP) và Lực lượng Biên phòng Australia (ABF) cho biết đã thu giữ 900kg amphetamine được giấu trong các cuộn bìa cứng vận chuyển tới thành phố Sydney.

Lượng ma túy này bị phát hiện hôm 20/8 khi ABF kiểm tra một container tại Cảng Botany nhờ thông tin tình báo.

Qua khám xét, lực lượng chức năng phát hiện 100 hộp, mỗi hộp chứa 6 cuộn màng nhựa quấn quanh bìa cứng, bên trong có các hạt màu trắng.

Kết quả xét nghiệm xác định đây là amphetamine, với tổng cộng 600 cuộn chứa khoảng 900kg ma túy, trị giá hơn 64 triệu AUD (41,6 triệu USD).

Theo AFP, số ma túy này được một nhóm tội phạm có tổ chức cài vào lô hàng hợp pháp mà doanh nghiệp nhập khẩu không hề hay biết.

Vụ việc hiện đang tiếp tục được điều tra./.

(TTXVN/Vietnam+)
#ma túy #Australia #amphetamine #Tội phạm ma túy Australia
