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World Cup 2026: Bản sắc cổ động viên kiểu Mỹ

Nhiều người nhập cư tại Mỹ cho biết sẽ hát quốc ca của cả hai quốc gia khi Mỹ đối đầu với đội tuyển "quê hương"; việc ủng hộ hai đội tuyển đã trở thành một phần đặc trưng của văn hóa tại Mỹ.

Nguyễn Giang
Cổ động viên. (Ảnh minh họa: TTXVN)
Cổ động viên. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Cộng đồng cổ động viên bóng đá tại Mỹ đang hình thành một bản sắc độc đáo trước thềm World Cup 2026, nơi lòng nhiệt huyết dành cho đội tuyển quốc gia hòa quyện cùng sự gắn bó sâu sắc với các đội tuyển "quê hương" khác do nguồn gốc nhập cư.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, khác với nhiều quốc gia nơi người dân chỉ tập trung ủng hộ một đội tuyển duy nhất, người hâm mộ tại Mỹ thường có sự gắn kết hữu cơ với đội tuyển của tổ tiên.

Điển hình là Chủ tịch nhóm cổ động viên Barra 76, ông Elliott Montalvan, người lớn lên trong một gia đình gốc Ecuador.

Ông Elliott Montalvan chia sẻ rằng mình từng mặc áo và hát quốc ca của cả hai quốc gia khi Mỹ đối đầu Ecuador. Tại kỳ World Cup lần này, ông cho biết sẽ không chỉ có mình ông mà còn nhiều người Mỹ khác cũng làm điều tương tự như vậy. Việc ủng hộ song song cả hai đội tuyển đã trở thành một phần đặc trưng của văn hóa tại Mỹ.

Nhiều gia đình nhập cư khác tại Mỹ cũng tận dụng các trận đấu tại World Cup 2026 để tìm lại kết nối với quê nhà, dẫn đến việc người hâm mộ Mỹ đôi khi có thể bị áp đảo về số lượng bởi cổ động viên của các đội tuyển như Mexico, Colombia, Maroc hay Hàn Quốc ngay trên chính sân nhà của mình.

Để chuẩn bị cho World Cup 2026, các nhóm cổ động viên nòng cốt như Sammers, Barra 76 và American Outlaws đang nỗ lực biến sự đa dạng này thành sức mạnh bản sắc.

Randy Hernandez, thành viên của nhóm Barra 76, cho biết thay vì sao chép hoàn toàn từ nơi khác, Barra 76 đang hòa trộn các phong cách cổ vũ từ Mỹ Latinh, Đông Âu và châu Phi để tạo nên một văn hóa cổ vũ Mỹ đích thực.

Trong khi đó, nhóm Sammers thừa nhận lượng cổ động viên di chuyển theo đội tuyển Mỹ hiện còn khá nhỏ, nhưng kỳ World Cup này được nhóm kỳ vọng sẽ có "lực lượng thống nhất" mạnh mẽ.

Khi giải đấu bắt đầu, mọi sự khác biệt về nguồn gốc sẽ tan biến để tất cả cùng hướng về mục tiêu chung trên khán đài./.

(TTXVN/Vietnam+)
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