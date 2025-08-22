Cảnh hỗn loạn giữa cổ động viên Argentina và Chile ở giải Copa Sudamericana

Bạo lực bùng phát vào giờ nghỉ khi cổ động viên phía Chile ném đá, gậy, chai và ghế vào khu vực dành cho cổ động viên đội chủ nhà. Đáng chú ý, trong số các vật bị ném còn có cả một lựu đạn gây choáng.

Ngày 20/8, cảnh sát Argentina cho biết ít nhất 10 người bị thương và 90 người bị bắt giữ sau khi bùng phát xung đột giữa các cổ động viên của 2 đội bóng trong trận đấu lượt về vòng 1/8 Giải Copa Sudamericana giữa đội chủ nhà Independiente và đội khách Universidad de Chile tại thủ đô Buenos Aires.

Bạo lực đã khiến trận đấu bị tạm dừng và sau đó bị hủy bỏ.

Bạo lực bùng phát vào giờ nghỉ giữa 2 hiệp đấu khi cổ động viên phía Chile ném đá, gậy, chai và ghế vào khu vực dành cho cổ động viên đội chủ nhà. Đáng chú ý, trong số các vật bị ném còn có cả một lựu đạn gây choáng.

Khi bầu không khí hỗn loạn dâng cao, một số cổ động viên của đội khách Chile đã phải nhảy khỏi khán đài để tránh sự tấn công của các cổ động viên đội chủ nhà. Cảnh sát cho biết trong số những người bị thương có ít nhất một người người bị thương nặng và có dấu hiệu bị đâm dao.

Bộ An ninh Argentina thông báo đã bắt giữ 90 người bên ngoài sân vận động và đưa về đồn cảnh sát vì lý do gây rối.

Trên mạng xã hội, Tổng thống Chile Gabriel Boric đã yêu cầu Ban tổ chức giải đấu phải chịu trách nhiệm và xử lý nghiêm những người gây ra bạo lực.

Cả hai câu lạc bộ bóng đá cũng đã lên án vụ việc. Chủ tịch câu lạc bộ Independiente Nestor Grindetti gọi các hành vi bạo lực này là không thể chấp nhận được. Trong khi đó, các cầu thủ của hai đội bóng kêu gọi các cổ động viên bình tĩnh./.