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Thượng viện Mỹ thông qua dự luật cấp 70 tỷ USD cho cơ quan thực thi luật nhập cư

Hiện dự luật ngân sách được chuyển đến Hạ viện để xem xét và thông qua trước khi trình lên Tổng thống Trump để ký ban hành; Hạ viện dự kiến sẽ thảo luận dự luật trên vào tuần tới.

Nguyễn Hằng
Nhà Trắng ở Washington, D.C., Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Nhà Trắng ở Washington, D.C., Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 5/6, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật cấp ngân sách cho các cơ quan thực thi luật nhập cư trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump.

Quyết định được đưa ra sau khi cả hai phe Dân chủ và Cộng hòa phản đối mạnh việc triển khai Quỹ chống vũ khí hóa, trị giá gần 1,8 tỷ USD, đe dọa làm chệch hướng hoàn toàn dự luật này.

Với tỷ lệ phiếu 52-47, các nghị sỹ đảng Cộng hòa đã vượt qua rào cản lớn để thông qua gói ngân sách trị giá 70 tỷ USD, sau nhiều tuần trì hoãn. Khoản ngân sách này sẽ cấp kinh phí cho Cơ quan Thực thi di trú và Hải quan (ICE) cùng Lực lượng tuần tra biên giới trong 3 năm, tức là cho đến hết nhiệm kỳ của Tổng thống Trump.

Cụ thể, dự luật cấp 38,6 tỷ USD cho ICE; 22,6 tỷ USD cho Lực lượng tuần tra biên giới; 5 tỷ USD cho Bộ An ninh Nội địa và 108,5 triệu USD dành cho các hoạt động điều tra tội phạm xâm hại trẻ em.

Tuy nhiên, dự luật không bao gồm điều khoản cấp kinh phí đảm bảo an ninh cho phòng khiêu vũ tại Nhà Trắng, đồng thời cũng không đưa ra bất kỳ biện pháp kiểm soát nào đối với nguồn quỹ mà phe Dân chủ và một số nghị sỹ Cộng hòa cho là "quỹ đen" có thể được dùng để chi trả cho cả những cá nhân từng tham gia vụ bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội Mỹ ngày 6/1/2021.

Cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện kết thúc sau phiên thảo luận kéo dài 18 giờ với hàng loạt đề xuất sửa đổi được đưa ra. Các nghị sỹ thuộc cả hai đảng đã đưa ra tổng cộng 29 đề xuất sửa đổi và kiến nghị trước khi tiến hành bỏ phiếu thông qua dự luật.

Cuối cùng, phe Cộng hòa đã đánh bại nhiều nỗ lực của các thượng nghị sỹ thuộc cả hai đảng nhằm hợp thức hóa việc chấm dứt hoặc thay đổi Quỹ chống vũ khí hóa.

Có 8 nghị sỹ Cộng hòa đã bỏ phiếu ủng hộ điều khoản sửa đổi nhằm cấm sử dụng quỹ này để chi trả cho các đối tượng gây bạo loạn ngày 6/1 bị kết án hành hung các nhân viên thực thi pháp luật.

Khi được hỏi về việc dự luật thiếu các điều khoản hạn chế Quỹ chống vũ khí hóa, Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện John Thune lưu ý quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche trước đó tuyên bố chính quyền sẽ không tiếp tục triển khai quỹ. Chương trình này từng được chính quyền Tổng thống Donald Trump đề xuất nhằm bồi thường cho những cá nhân cho rằng họ là nạn nhân của các cuộc điều tra mang động cơ chính trị.

Hiện dự luật ngân sách được chuyển đến Hạ viện để xem xét và thông qua trước khi trình lên Tổng thống Trump để ký ban hành. Hạ viện dự kiến sẽ thảo luận dự luật trên vào tuần tới./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Ngân sách nhập cư #Thượng viện Mỹ #ICE #Tuần tra biên giới #Dự luật Trump #Quỹ chống vũ khí hóa #Chính sách nhập cư Mỹ
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