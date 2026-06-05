World Cup 2026: Một tia sét, hàng giờ chờ đợi

Các trận đấu tại World Cup 2026 có thể đối mặt với tình trạng gián đoạn kéo dài hàng giờ do các quy định nghiêm ngặt về giông sét tại Mỹ, trong khi FIFA hiện vẫn chưa có khung thời gian cố định để hủy bỏ một trận đấu bị tạm dừng.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, tuân thủ quy trình an toàn về giông bão tại Mỹ, một trận đấu phải bị tạm dừng ngay lập tức nếu phát hiện có sét hoặc hiện tượng phóng điện trong bán kính khoảng 13 km tính từ sân vận động.

Khi đó, các cầu thủ sẽ được đưa vào phòng thay đồ và người hâm mộ phải sơ tán đến các khu vực an toàn bên trong địa điểm thi đấu.

Mỗi khi có một tia sét mới xuất hiện trong phạm vi này, đồng hồ đếm ngược 30 phút sẽ bị thiết lập lại về mức không, dẫn đến việc trận đấu có thể bị trì hoãn vô thời hạn cho đến khi không còn tia sét nào trong suốt 30 phút liên tục.

Mặc dù FIFA là đơn vị tổ chức, cơ quan này không có quyền can thiệp vào các giao thức an toàn địa phương của Mỹ.

Hiện tại, FIFA vẫn chưa đưa ra quy định cụ thể về thời gian trì hoãn tối đa trước khi một trận đấu chính thức bị hủy bỏ mà sẽ đánh giá dựa trên từng trường hợp cụ thể để tránh những rắc rối về mặt lịch thi đấu.

Trong một tuyên bố chi tiết vào tháng 5/2026, FIFA cho biết nhóm chuẩn bị khẩn cấp đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan khí tượng và quản lý khẩn cấp tại Mỹ, Canada và Mexico, cũng như đối tác tại 16 thành phố đăng cai.

Các sân vận động được yêu cầu duy trì quy trình quản lý rủi ro và sơ tán nghiêm ngặt, đồng thời FIFA sẽ theo dõi điều kiện thời gian thực thông qua giám sát Chỉ số nhiệt để sẵn sàng áp dụng các giao thức dự phòng khi xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Tình trạng gián đoạn này từng gây tranh cãi tại kỳ Club World Cup diễn ra ở Mỹ vào mùa Hè 2025. Trận đấu giữa Chelsea và Benfica tại Charlotte đã kéo dài tới tổng cộng 4 giờ 38 phút sau khi bị gián đoạn do điều kiện mà FIFA mô tả là "thời tiết khắc nghiệt trong khu vực."

Thời gian chờ đợi kéo dài khoảng 2 giờ và Huấn luyện viên Enzo Maresca của Chelsea khi đó đã mô tả tình huống này là một "trò đùa"./.

World Cup 2026: Đức “chạy đà” giành quyền đăng cai các giải đấu tương lai Chủ tịch DFB Bernd Neuendorf mới đây đã trình bày những ý tưởng đầu tiên về kế hoạch đăng cai World Cup trước Ban điều hành của Ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Đức (DFL).

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