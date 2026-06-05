Khoảng 1/3 quỹ ETF tiền điện tử tại Mỹ đối mặt nguy cơ bị xóa sổ

Thị trường quỹ hoán đổi danh mục (ETF) tiền điện tử tại Mỹ đang đối mặt với làn sóng thanh lý quy mô lớn khi các chuyên gia dự báo khoảng 1/3 số quỹ hiện nay có thể đóng cửa trong hai năm tới do không thể cạnh tranh về phí và quy mô.

Kể từ khi các cơ quan quản lý Mỹ phê duyệt những quỹ tiền điện tử giao ngay vào tháng 1/2024, các nhà quản lý tài sản đã tung ra 130 quỹ và thu hút hàng chục tỷ USD. Tuy nhiên, dòng vốn đang tập trung chủ yếu vào các sản phẩm chi phí thấp từ những ông lớn như BlackRock và Fidelity Investments.

Hiện tại, quỹ iShares Bitcoin Trust ETF của BlackRock và Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund cùng kiểm soát khoảng 72% tổng tài sản ETF Bitcoin giao ngay, với mức phí hàng năm chỉ khoảng 0,25%.

Ngược lại, quỹ Grayscale Bitcoin Trust ETF vẫn duy trì mức phí 1,5% - cao gấp sáu lần đối thủ - và đã chứng kiến hơn 26,3 tỷ USD bị rút ròng kể từ tháng 1/2024.

Theo chuyên gia phân tích ETF cấp cao Eric Balchunas thuộc Bloomberg Intelligence, trong một thị trường đang bùng nổ quá mức như hiện nay, khả năng có từ 30% đến 35% số quỹ sẽ ngừng tồn tại trong vài năm tới.

Giám đốc nghiên cứu quản lý cấp cao Daniel Sotiroff thuộc Morningstar cho biết một sản phẩm thường cần duy trì mức tài sản từ 25 triệu USD đến 100 triệu USD để đảm bảo hiệu quả kinh tế.

Việc đóng cửa quỹ buộc nhà đầu tư phải tất toán vị thế, có thể làm phát sinh thuế thu nhập vốn ngoài ý muốn và gây gián đoạn việc phân bổ danh mục đầu tư.

Bên cạnh rủi ro đóng cửa, các quỹ có quy mô nhỏ thường đi kèm chi phí ẩn do chênh lệch giá mua-bán rộng.

Giám đốc phân tích quỹ toàn cầu Elisabeth Kashner của FactSet giải thích rằng khi một quỹ bị thanh lý, danh mục sẽ được bán đi để chuyển thành tiền mặt trả lại cho khách hàng tương tự như một khoản cổ tức.

Bà Elisabeth Kashner khuyến nghị nhà đầu tư nên thực hiện nghiên cứu sâu về hiệu quả hoạt động và chi phí giao dịch, ưu tiên những quỹ có dòng vốn tích cực thay vì những sản phẩm đang phải duy trì sự tồn tại dựa trên hy vọng đơn thuần./.

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