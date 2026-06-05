Tổng thống Mỹ nhấn mạnh tầm quan trọng của ưu thế năng lượng trong cuộc đua AI

Ngày 4/6, Tổng thống Donald Trump khẳng định ưu thế năng lượng là điều kiện then chốt để Mỹ duy trì năng lực cạnh tranh kinh tế và công nghệ, đặc biệt trong cuộc đua phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời công bố gói hỗ trợ mới dành cho ngành than trị giá khoảng 700 triệu USD.



Theo phóng viên TTXVN tại Washington, phát biểu tại Nhà Trắng sau khi công bố các biện pháp hỗ trợ ngành năng lượng, Tổng thống Trump cho rằng AI đang trở thành một trong những lĩnh vực chiến lược quan trọng nhất của thế kỷ XXI và đòi hỏi nguồn cung điện khổng lồ để vận hành các trung tâm dữ liệu cũng như hệ thống tính toán hiệu năng cao.

Ông nhấn mạnh Mỹ hiện vẫn duy trì vị thế dẫn đầu thế giới về AI, đồng thời cho biết vấn đề này đã được đề cập trong các cuộc trao đổi giữa ông với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm Bắc Kinh gần đây.

Theo Tổng thống Trump, nếu không bảo đảm được nguồn năng lượng dồi dào và ổn định, Mỹ sẽ khó giữ được lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực công nghệ cao.



Người đứng đầu Nhà Trắng cũng đánh giá cao những nỗ lực của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) trong việc đẩy nhanh quá trình thẩm định và phê duyệt các dự án năng lượng, công nghiệp và hạ tầng.

Ông cho rằng trong nhiều năm trước đây, các doanh nghiệp thường phải chờ đợi quá lâu để hoàn tất các thủ tục môi trường, làm chậm tiến độ đầu tư và gia tăng chi phí.



Theo ông chủ thứ 47 của Nhà Trắng, một trong những thay đổi quan trọng của chính quyền hiện nay là cho phép các doanh nghiệp lớn xây dựng và vận hành các nguồn điện riêng phục vụ nhu cầu sản xuất.

Chính sách này được kỳ vọng sẽ giảm áp lực cho lưới điện quốc gia, đồng thời bảo đảm nguồn điện ổn định cho các trung tâm dữ liệu AI, nhà máy sản xuất ôtô và các cơ sở công nghiệp quy mô lớn.

Ông cho biết lượng điện dư thừa từ các nhà máy điện tư nhân có thể được hòa vào lưới điện quốc gia, góp phần tăng cường độ tin cậy của hệ thống năng lượng.



Những phát biểu trên của Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh nhu cầu điện tại Mỹ đang tăng nhanh do sự mở rộng của các trung tâm dữ liệu AI, sản xuất công nghệ cao và quá trình tái công nghiệp hóa mà chính quyền Tổng thống Trump đang thúc đẩy.

Các chuyên gia năng lượng nhận định nhu cầu điện của Mỹ trong những năm tới có thể tăng mạnh nhất trong nhiều thập niên, khiến vấn đề bảo đảm nguồn cung năng lượng trở thành một ưu tiên chiến lược của Washington./.

Cuộc đua AI nghìn tỷ USD tạo áp lực huy động vốn đối với các tập đoàn công nghệ Theo ước tính mới nhất, trong năm 2026, bốn tập đoàn công nghệ lớn gồm Microsoft, Google, Amazon và Meta có thể đầu tư tổng cộng hơn 700 tỷ USD cho các trung tâm dữ liệu, năng lực tính toán và AI.

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