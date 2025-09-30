FIFA phạt nặng El Salvador vì cổ động viên phân biệt chủng tộc

Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) ngày 29/9 đã ra án phạt nghiêm khắc đối với Liên đoàn Bóng đá El Salvador (Fesfut) sau khi các cổ động viên nước này có hành vi phân biệt chủng tộc trong trận đấu vòng loại World Cup 2026 - khu vực Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) giữa El Salvador và Surinam.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Mỹ, Ủy ban kỷ luật của FIFA quyết định phạt El Salvador 62.715 USD, đồng thời buộc đội tuyển quốc gia nước này phải thi đấu trận sân nhà tiếp theo với việc đóng cửa ít nhất 15% sức chứa sân vận động Cuscatlán, chủ yếu là khu vực khán đài sau khung thành.

Khoản tiền phạt sẽ được sử dụng để triển khai các chương trình chống phân biệt đối xử mà FIFA đã phê duyệt.

Sự cố trên xảy ra ngày 8/9 tại sân vận động Cuscatlán, khi cổ động viên chủ nhà la ó, hô khẩu hiệu và có hành động mang tính miệt thị đối với các cầu thủ Surinam.

Fesfut tuyên bố kiên quyết lên án mọi hành vi phân biệt chủng tộc, cam kết hợp tác chặt chẽ với FIFA, CONCACAF và các tổ chức quốc tế để xây dựng môi trường bóng đá công bằng, tôn trọng và đoàn kết.

Liên đoàn cũng cảnh báo những hành vi tái phạm có thể dẫn đến các án phạt nặng hơn, thậm chí khiến El Salvador bị loại khỏi các giải đấu quốc tế.

Trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2026 - khu vực CONCACAF, El Salvador sẽ tiếp Panama trên sân nhà Cuscatlán (sức chứa gần 45.000 chỗ) vào ngày 10/10, trước khi làm khách tại Guatemala vào ngày 14/10.

Hiện, El Salvador đứng nhì bảng A với 3 điểm, kém Surinam (4 điểm), nhưng tạm xếp trên Panama (2 điểm) và Guatemala (1 điểm)./.

