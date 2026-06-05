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“Chạm thông tin – tỏa niềm tin”: Báo chí tìm lại vị thế trong kỷ nguyên AI

Nhiều diễn giả tại hội thảo cho rằng, công nghệ và nền tảng số có thể tạo ra sự chú ý, nhưng chỉ nội dung có giá trị thực mới dựng xây được niềm tin.

Khánh Ly
Toàn cảnh Hội thảo “Tái thiết niềm tin và định hình sự chú ý trong kỷ nguyên AI”. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Toàn cảnh Hội thảo “Tái thiết niềm tin và định hình sự chú ý trong kỷ nguyên AI”. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trước sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) và lượng thông tin khổng lồ, niềm tin của công chúng đang trở thành tài sản quý giá nhất của báo chí chính thống. Đó là thông điệp được đưa ra tại Hội thảo “Tái thiết niềm tin và định hình sự chú ý trong kỷ nguyên AI” diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh trong hai ngày 5 và 6/6.

Niềm tin – trụ cột không thể thay thế

Phát biểu khai mạc, ông Trần Trọng Dũng – Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam – nhấn mạnh: “Trong bối cảnh AI làm thay đổi phương thức tiếp cận thông tin, các giá trị cốt lõi của báo chí như tính xác thực, trách nhiệm xã hội và niềm tin của công chúng vẫn là những trụ cột không thể thay thế.” Ông cho rằng báo chí chính thống cần khẳng định vai trò là nguồn tin đáng tin cậy, định hướng nhận thức và bảo vệ các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

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Ông Trần Trọng Dũng – Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu khai mạc Hội thảo. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trao đổi bên lề hội thảo, nhà báo Lê Quang Đức – Thư ký Tòa soạn, Trưởng ban Giải trí Znews – chia sẻ: “Giá trị của lượng truy cập có thể bị thay thế, nhưng niềm tin thì không. AI có thể thay đổi cách phân phối, nhưng tính xác thực, góc nhìn biên tập, trách nhiệm cộng đồng và khả năng tạo ra ý nghĩa xã hội mới là những yếu tố làm nên bản sắc báo chí chuyên nghiệp.”

“Chạm thông tin – tỏa niềm tin” – triết lý từ Tuổi Trẻ

Một trong những tham luận được quan tâm nhất đến từ nhà báo Lê Xuân Trung – Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ. Ông trình bày triết lý “Chạm thông tin – Tỏa niềm tin” mà tòa soạn đang theo đuổi: “Sự chú ý chỉ là bước khởi đầu, còn niềm tin mới là đích đến bền vững. Báo chí không nên dừng lại ở việc thu hút lượt truy cập mà cần tập trung kiến tạo sự gắn kết thông qua nội dung chất lượng, góc nhìn độc bản và trách nhiệm với cộng đồng. Chính niềm tin là yếu tố quyết định lòng trung thành của độc giả trong kỷ nguyên bội thực thông tin.”

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Ông Lê Xuân Trung – Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Báo chí như một ngành công nghiệp văn hóa

Một góc nhìn mới được đưa ra bởi nhà báo Lê Quang Đức: Báo chí cần được nhìn nhận như một thành tố của ngành công nghiệp văn hóa, nơi tạo ra giá trị xã hội, sở hữu trí tuệ và những ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng. Điều này đặt ra yêu cầu các tòa soạn không chỉ chạy theo xu hướng mà phải đầu tư chiều sâu cho nội dung có bản sắc.

Phiên thảo luận với sự tham gia của ông Nguyễn Lâm Thanh (Tổng Giám đốc TikTok Việt Nam), ông Alex Ngô (Giám đốc Marketing MGID Việt Nam) cùng các nhà báo đã chỉ ra rằng, công nghệ và nền tảng số có thể tạo ra sự chú ý, nhưng chỉ nội dung có giá trị thực mới dựng xây được niềm tin.

Hội thảo khép lại bằng thông điệp mạnh mẽ: trong kỷ nguyên AI, niềm tin không chỉ là tài sản lớn nhất mà còn là lợi thế cạnh tranh bền vững nhất của báo chí, giúp báo chí giữ vững vai trò là dòng chảy thông tin chính thống và đáng tin cậy./.

(Vietnam+)
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