Cửa Lò rực sáng “Biển Việt Nam - Hành trình không gian xanh”

Tối 5/6, tại Quảng trường Bình Minh, phường Cửa Lò (Nghệ An), Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc “Biển Việt Nam - Hành trình không gian xanh.”

Đây là sự kiện trọng điểm trong khuôn khổ Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (1-8/6/2026), đồng thời chào mừng Ngày Môi trường thế giới (5/6), Ngày Đại dương thế giới (8/6) và Tháng hành động vì môi trường năm 2026.

Buổi lễ có sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng; cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Nghệ An, đông đảo nhân dân và du khách.

Chương trình gồm ba chương; trong đó, Chương I với chủ đề “Từ đất mẹ” - khắc họa nguồn cội và tình yêu quê hương. Chương II: Tình yêu của biển - tôn vinh vẻ đẹp và giá trị thiêng liêng của biển cả và Chương III: Vươn ra biển lớn - thể hiện khát vọng hội nhập, phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới. Những tiết mục văn nghệ với âm nhạc, ánh sáng và cảm xúc hòa quyện đã khơi dậy niềm tự hào về một Việt Nam giàu đẹp, kiên cường, luôn hướng tới tương lai xanh.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng nhấn mạnh: "Ngày Môi trường thế giới là dịp để các quốc gia nhìn nhận trách nhiệm chung trong việc bảo vệ hành tinh xanh. Tại Việt Nam, nhiều chủ trương lớn đã được triển khai và đạt kết quả quan trọng như: Chuyển đổi tăng trưởng xanh, phát triển bền vững; đầu tư năng lượng sạch, giảm phát thải khí nhà kính, phục hồi hệ sinh thái tự nhiên, hạn chế rác thải nhựa; bảo vệ tài nguyên biển và đa dạng sinh học; lan tỏa phong trào sống xanh, tiêu dùng xanh, phân loại rác tại nguồn."

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho hay hành trình xanh không chỉ bắt đầu từ những chính sách lớn, mà từ hành động nhỏ mỗi ngày - giảm một túi nylon, trồng thêm một cây xanh, giữ sạch một dòng sông, một bãi biển. Chương trình nghệ thuật lần này không chỉ là sự hội tụ của âm nhạc và ánh sáng, mà còn là điểm hẹn kết nối con người với thiên nhiên, kết nối hành động nhỏ với lợi ích lớn, kết nối niềm tin cá nhân với bản sắc cộng đồng - vì một Việt Nam văn minh, thịnh vượng và thân thiện.

Đặc biệt, sự kiện diễn ra trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh - người luôn dành tình yêu sâu sắc cho thiên nhiên và môi trường sống. Những lời dạy của Người về trồng cây, bảo vệ thiên nhiên vẫn vẹn nguyên giá trị, nhắc nhở mỗi chúng ta gìn giữ màu xanh cho hôm nay và cho các thế hệ mai sau./.

Ngày Môi trường Thế giới: Toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu Ngày Môi trường Thế giới (5/6/2026) được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động với chủ đề “Toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu."