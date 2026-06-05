Nhận diện cơ hội và thách thức để phát triển công nghiệp văn hóa ở kỷ nguyên số

Ngày 5/6, Báo Văn Hóa phối hợp với Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học "Phát triển công nghiệp văn hóa trong kỷ nguyên số," quy tụ các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp cùng trao đổi về những vấn đề trọng tâm của công nghiệp văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Theo Tiến sỹ Nguyễn Anh Vũ, Tổng Biên tập Báo Văn hóa, Trưởng Ban Tổ chức Hội thảo, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng tăng trưởng, về năng lực cạnh tranh quốc gia và về khả năng thích ứng trước những biến động nhanh chóng của thời đại số.

Trong dòng chảy ấy, văn hóa không còn chỉ được nhìn nhận như một lĩnh vực mang tính bồi đắp tinh thần, mà đang ngày càng khẳng định vai trò là nền tảng phát triển, là nguồn lực nội sinh quan trọng, là sức mạnh mềm của quốc gia, là nền tảng để hình thành bản lĩnh, khát vọng và sức sáng tạo của con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Tiến sỹ Nguyễn Anh Vũ, Tổng Biên tập Báo Văn hóa, Trưởng Ban Tổ chức Hội thảo phát biểu đề dẫn. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết số 80- NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam cùng các chương trình hành động của Chính phủ và của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xác lập một cách rõ ràng vị trí của văn hóa trong tổng thể chiến lược phát triển đất nước.

Đặc biệt, công nghiệp văn hóa được xác định là một trong những hướng đi quan trọng để chuyển hoá tiềm năng văn hóa thành nguồn lực phát triển, từng bước trở thành ngành kinh tế có đóng góp đáng kể vào GDP, tạo việc làm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao hình ảnh quốc gia trên trường quốc tế.

“Hội thảo xác định rõ yêu cầu không chỉ dừng lại ở việc quán triệt tinh thần Nghị quyết, mà cần đánh giá thực trạng, nhận diện cơ hội và thách thức, đồng thời đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm phát triển công nghiệp văn hóa trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng,” Tiến sỹ Nguyễn Anh Vũ nhấn mạnh.

Các đại biểu tham gia Hội thảo. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Với sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng sáng tạo, hai phiên chuyên đề “Khai thông nguồn lực để phát triển công nghiệp văn hóa” và “Bứt phá phát triển công nghiệp văn hóa trong kỷ nguyên số” đã tập trung vào những nút thắt và dư địa phát triển của công nghiệp văn hóa Việt Nam. Từ các góc tiếp cận khác nhau, các diễn giả sẽ cùng trao đổi những giải pháp nhằm biến tiềm năng văn hóa thành nguồn lực phát triển và sức cạnh tranh của quốc gia.

Tham luận tại Hội thảo, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Huỳnh Văn Tới, Thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng tinh thần của Nghị quyết 80-NQ/TW vừa bắt nhịp với xu thế phát triển công nghiệp văn hóa của thế giới vừa là yêu cầu tất yếu của Việt Nam trên đường phát triển vươn mình vào kỷ nguyên mới.

Phó Giáo sư-Tiến sỹ Huỳnh Văn Tới nêu ra một số vấn đề trọng tâm, khẳng định công nghiệp văn hóa là động lực của phát triển. Ông Tới cho rằng phát triển công nghiệp văn hóa gắn với kinh tế sáng tạo và bảo tồn bản sắc dân tộc, gắn phát triển công nghiệp văn hóa với chuyển đổi số, và con người là trung tâm của công nghiệp văn hóa.

“Công nghiệp văn hóa hướng tới xây dựng thương hiệu văn hóa Việt Nam, nâng cao sức cạnh tranh quốc gia, phát huy sức mạnh mềm Việt Nam trong hội nhập quốc tế; nhưng không được đánh mất bản sắc Việt Nam, văn hóa dân tộc phải trở thành nền tảng sáng tạo cho các sản phẩm hiện đại, kết hợp hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, giữa truyền thống và hiện đại, giữa dân tộc và quốc tế,” ông Huỳnh Văn Tới nêu rõ./.

Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam: Không thể đi tay không vào thị trường Sở hữu trí tuệ là công cụ đồng hành cùng công nghiệp văn hóa, đưa kinh tế di sản trở thành một phần thực chất của chiến lược phát triển quốc gia trong giai đoạn mới.