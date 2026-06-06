Khơi dậy tinh thần "tuổi cao chí khí càng cao" trong giai đoạn phát triển mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh vai trò của người cao tuổi và các nhiệm vụ phát triển bền vững trong giai đoạn mới của đất nước.

Phát biểu tại buổi gặp mặt 85 người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2026 chiều 5/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định: Việt Nam đang già hóa dân số nhanh.

Đây là thành quả của phát triển, của chăm sóc sức khỏe, của đời sống ngày càng được nâng lên; nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu mới đối với hệ thống an sinh, y tế, chăm sóc dài hạn, tổ chức lao động, gia đình, cộng đồng và quản trị phát triển.

Nếu chuẩn bị không tốt, già hóa dân số sẽ tạo áp lực lớn. Nhưng nếu có tầm nhìn đúng, đây sẽ là cơ hội để phát huy nguồn lực kinh nghiệm, tri thức, uy tín và vốn xã hội rất quý báu của người cao tuổi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, Hội Người cao tuổi Việt Nam và toàn xã hội tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách về người cao tuổi theo hướng đồng bộ, nhân văn, hiện đại và thích ứng với già hóa dân số; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, an sinh xã hội và dịch vụ dành cho người cao tuổi; phát huy mạnh mẽ vai trò người cao tuổi trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và củng cố nền tảng xã hội từ cơ sở; xây dựng môi trường gia đình, cộng đồng và xã hội thân thiện với người cao tuổi và tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam theo hướng thiết thực, gần cơ sở, gần hội viên./.

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