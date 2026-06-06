Quảng Trị: Điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy rừng phòng hộ ven biển

Sáng 6/6, Ủy ban Nhân dân xã Triệu Cơ, tỉnh Quảng Trị cho biết địa phương đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy rừng phòng hộ ven biển.

Cụ thể, vào khoảng 13 giờ 30, ngày 5/6, các lực lượng chức năng đã nhận được tin báo về việc đám cháy xảy ra tại khu vực rừng phòng hộ thuộc Tiểu khu 794, địa bàn thôn Phương An, xã Triệu Cơ.

Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương, Đồn Biên phòng Triệu Vân đã kịp thời huy động các cán bộ, chiến sỹ phối hợp với các lực lượng kiểm lâm, công an, quân sự xã Triệu Cơ và quần chúng nhân dân trên địa bàn tích cực chữa cháy. Tuy nhiên, do cánh rừng phòng hộ được trồng lâu năm, lớp thực bì dày, thời tiết nắng nóng nhiều ngày, cộng với gió biển thổi mạnh vào khiến đám cháy lan nhanh.

Các lực lượng đã chia thành từng tổ, triển khai các biện pháp dập lửa, khoanh vùng ngăn đám cháy lan rộng. Đến 15 giờ 45 cùng ngày đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Theo thống kê bước đầu, vụ cháy đã gây thiệt hại gần 3,57 ha. Hiện, nguyên nhân gây ra vụ cháy rừng đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Lực lượng chức năng triển khai biện pháp khoanh vùng, khống chế đám cháy xảy ra tại khu vực rừng phòng hộ thuộc Tiểu khu 794, thuộc địa bàn thôn Phương An, xã Triệu Cơ (Quảng Trị). (Ảnh: TTXVN phát)

Trước đó, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị cũng xảy ra liên tiếp nhiều vụ cháy rừng. Cụ thể, vào lúc 13 giờ 38 ngày 2/6, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại khu vực rừng trồng thuộc thôn Đông Tân An, xã Mỹ Thủy với diện tích đám cháy lan rộng. Hiện trạng đất đang được người dân canh tác trồng cây keo lá tràm.

Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương, Đồn Biên phòng Hải An và người dân đã lập tức huy động lực lượng khẩn trương cơ động đến hiện trường dập lửa, triển khai các biện pháp tạo đường băng cản lửa, khoanh vùng dập lửa.

Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng gay gắt kèm gió thổi mạnh, công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.

Trước đó, trong ngày 1/6, các lực lượng chức năng, Đồn Biên phòng Hải An cũng đã huy động cán bộ, chiến sỹ phối hợp với chính quyền địa phương, người dân tham gia chữa cháy rừng liên tiếp tại khu vực thôn Thuận Đầu và thôn Thâm Khê, xã Mỹ Thủy...

Trước diễn biến thời tiết nắng nóng kéo dài, nguy cơ cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đang ở mức cao. Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy rừng; tuyệt đối không sử dụng lửa trong rừng và ven rừng, không đốt thực bì, xử lý thực vật sau khai thác khi chưa bảo đảm các điều kiện an toàn.

Theo các lực lượng chức năng, phần lớn các vụ cháy rừng trong thời gian qua đều xảy ra trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt kết hợp gió mạnh, khiến ngọn lửa bùng phát và lan nhanh.

Vì vậy, việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý ngay từ khi mới phát sinh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm hạn chế thiệt hại về tài nguyên rừng và môi trường sinh thái./.

Quảng Trị kịp thời khống chế cháy rừng ven biển Khoảng 13 giờ ngày 26/5, lực lượng chức năng phát hiện đám cháy tại khu vực thôn Tân Định, xã Ninh Châu, cùng thời điểm xuất hiện 2 điểm cháy, bùng phát trở lại tại khu vực đã xảy ra cháy ngày 25/5.

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