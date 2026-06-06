Thời tiết ngày 6/6: Bắc và Trung Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt trước khi dịu dần

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 6/6, Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục những ngày nắng nóng gay gắt trước khi dịu dần từ đầu tuần tới; trong khi đó, vùng núi Bắc Bộ cần đề phòng lốc, sét, mưa đá do mưa dông tập trung về chiều tối và đêm, còn trên biển thời tiết chuyển xấu với mưa dông, lốc xoáy nguy hiểm.

Tại khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm (mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo từ ngày 8/6, nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có xu hướng dịu dần và từ ngày 9/6, nắng nóng ở khu vực Trung Bộ cũng sẽ giảm bớt.

Do nắng nóng kéo dài kết hợp với độ ẩm không khí giảm thấp và nhu cầu sử dụng điện tăng cao, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn tại khu vực dân cư và nguy cơ cháy rừng.

Nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Trung tâm lưu ý nhiệt độ dự báo trên các bản tin có thể thấp hơn nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời từ 2-4 độ C, thậm chí cao hơn tùy thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bêtông, đường nhựa.

Dự báo chi tiết các khu vực ngày và đêm 6/6

Thủ đô Hà Nội

- Ngày nắng nóng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C, nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ

- Ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ

- Ngày có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, riêng khu vực vùng núi có nắng nóng cục bộ; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C, nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Từ Thanh Hóa-Huế

- Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

- Ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 35-38 độ C; phía Nam 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Nam Bộ

- Ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và tối có lúc có mưa rào và dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Thời tiết biển

Vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông hiện có mưa rào và dông rải rác. Dự báo trong ngày và đêm 6/6, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8.

Riêng vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển từ Khánh Hòa đến Lâm Đồng có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 1,5-2,5m, khu vực giữa Biển Đông cao từ 2-3m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn./.

Từ 9/6, nắng nóng đặc biệt gay gắt ở Trung Bộ có xu hướng dịu dần Ngày 6-7/6, từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng gay gắt, tuy nhiên, từ ngày 9/6, nắng nóng gay gắt khu vực Trung Bộ có xu hướng dịu dần.