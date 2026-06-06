18 triệu lượt khách sau 6 tháng, điều gì đang tạo sức hút cho du lịch Hà Nội?

Với khoảng 18,01 triệu lượt khách trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước, du lịch Hà Nội tiếp tục duy trì đà phục hồi mạnh mẽ. Đáng chú ý, lượng khách quốc tế đạt 4,64 triệu lượt, tăng 26,8%, trở thành động lực tăng trưởng nổi bật của ngành. Bên cạnh kết quả tích cực về doanh thu và công suất lưu trú, Hà Nội đang đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng điểm đến và phát triển sản phẩm mới nhằm gia tăng trải nghiệm du khách, hướng tới hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng của năm 2026./.